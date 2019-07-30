電競少年破紀錄奪2340萬獎金 3歲感興趣日練10小時 美16歲小子圓夢

Fortnite全球逾2億玩家

Fortnite是美國軟件公司Epic Games於2017年推出的網絡射擊求生遊戲，玩家需在一個島上尋找武器及其他資源，並消滅其他玩家以爭勝。截至去年11月玩家人數已超過2億。

今次賽事吸引逾30個國家近4000萬名玩家參與為時10周的淘汰賽，爭奪100個決賽席位，於美國網球公開賽的主場館阿瑟阿什球場（Arthur Ashe Stadium）一較高下。比賽分為單人及雙人項目，總獎金達3000萬美元（約2.3億港元），被視為電競業界盛事之一。

來自美國賓夕法尼亞州、網名為Bugha的單人賽選手吉爾斯多夫（Kyle Giersdorf）一路過關斬將，遙遙領先，經過6輪比賽後成為冠軍，獨得300萬美元獎金。雙人賽則由網名為Nyhrox的挪威選手彼得森（Emil Pedersen）與網名為Aqua的奧地利選手大衛（David Wang）奪得，各獲150萬美元（約1170萬港元）。

到場為吉爾斯多夫打氣的母親透露，兒子3歲已熱愛電子遊戲，並全心投入，每天練習8至10小時。他的阿姨稱，「我認為他擁有專業人士的資格。」

今次賽事讓人一窺電子競技的商機，全球不少年輕電腦遊戲玩家在商業機構金援下建立職業電競團隊參賽，而比賽規模亦日漸龐大。例如下月在中國上海舉行的Dota2國際邀請賽將由16支獲邀隊伍對戰，勢創下電競獎金額的新高。有研究估計，今年電競在全球帶來的收益可達11億美元（約86億港元），較去年增加27%。

業界鼓勵玩家自律免沉迷

不過電子遊戲的害處亦惹人關注。世界衛生組織（WHO）去年將沉迷電子遊戲、失去自控能力等遊戲障礙問題列入《國際疾病分類》，成為精神疾病之一。哈里王子在今年4月呼籲政府禁制Fortnite，指摘遊戲會導致上癮。上月英國國會議員曾在國會聽證會上向Epic Games代表質詢，公司如何確保Fortnite的年齡限制有效，包括核實玩家年齡的機制等，亦關注有何避免玩家長時間打機的措施。亦有出席聽證會的電子遊戲生產商EA發言人霍普金斯（Kerry Hopkins）稱，業界對於蒐集年齡、遊戲時間等個人資料有所保留，只能鼓勵玩家自律。

（綜合報道）