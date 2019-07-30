李顯龍胞弟公開撐反對派

批人民行動黨迷失

當地傳媒報道，近月李顯揚與陳清木經常會面，陳清木更在其組織的新加坡前進黨的創黨記者會上歡迎李顯揚入黨，引發猜測。李顯揚隨後於周日在fb發文，表示「全心全意支持新加坡前進黨的原則和價值觀」，又批評如今的人民行動黨「不再是我父親（李光耀）的人民行動黨，已經迷失了方向」。不過他沒透露自己會否加入新加坡前進黨。

自新加坡獨立以來，人民行動黨一直執政逾半世紀，其選舉總得票率未嘗低於六成，反對派長期積弱。不過67歲的李顯龍表明，自己到70歲時便會卸任，外界相信今年5月起兼任副總理的財長王瑞杰將是李顯龍的接班人。

現時新加坡面對經濟放緩、貧富懸殊加劇等問題，而社交媒體發達亦令政府施政屢受批評，不少分析觀望向來與兄長不和的李顯揚加入新加坡前進黨參政，會否造就反對派擴大勢力。

專研新加坡政治的澳洲梅鐸大學教授羅丹（Garry Rodan）認為，新加坡前進黨加入戰團只會進一步分薄反對派的票源，不過弗林德斯大學政治學家巴爾（Michael Barr）則認為，如李顯揚出戰大選，李氏兄弟對決或改變現有局面。

（路透社）