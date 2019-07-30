生態透支日推前 1.75地球才夠用

7月29日達界線 歷來最早

該組織報告寫道：「生態透支日落在7月29日，代表人類現時耗用大自然的速度，快於地球生態系統可再生速度的1.75倍，相當於使用了1.75個地球。」造成全球生態透支的現象日益顯見於砍伐森林、泥土侵蝕、生物多樣消失，或大氣中二氧化碳累積。後者除了人為日常排放，亦因人為使森林、冰川等消減而釋出，導致氣候變化，引發極端天氣事故頻生。12月將主持聯合國氣候變遷綱要公約會議的智利環境部長施密特說，透支日一再提前的主因是二氧化碳排放量趨增。

全球足迹網絡創始人瓦克納格爾（Mathis Wackernagel）說：「我們只有一個地球。我們不能耗用了1.75個地球而沒有殺傷力後果。」報告點出只要世人開始行動，每年把透支日押後5天，2050年就能回歸在地球資源可持續再生的界限內生活。報告鼓勵個人減少食物浪費，具生態與環保關注意識的旅遊，少肉多素的飲食法等，為減少生態赤字出一分力。

聯合國環境規劃署周一亦就「生態透支日」發新聞稿，強調人類浪費全球資源的情况急需對治。報道稱，為了挽救地球，經濟增長必需與消耗有限資源切割，全球系統亦應消除廢物。環境署經濟司長諾羅尼亞（Ligia Noronha）稱，傳統「取用—製造—棄置」（take-make-dispose）的經濟模式依賴大量廉價、易於採用資源及能源，必須改革。 她說：「要確保我們全都活得健康和有尊嚴，唯一可做的就是急劇改變我們的生產、消費與生活模式。轉向更多可循環、持續的消費和生產模式，迫在眉睫。」聯合國環境署正積極推動可持續消費和生產，盼紓緩人類浪費地球資源的問題。

聯國籲改革傳統經濟模式救地球

全球足迹網絡稱，1961年，人類只要0.7個地球便能滿足需求。然而科學家發現自1970年代開始，地球自然資源已開始入不敷支。報告指出，倘世人如美國人那樣消耗資源，需要5個地球才可滿足需求；澳洲、俄羅斯、德國、中國模式，則分別要消耗4.1、3.2、3、2.2個地球。雖然不是每一個國家都有透支，但凡國民人均的生態足迹大於「全球生物承載力」，即1.63「地球公頃」（gha），即屬透支。例如瑞士，據最近可見的2016年數據，其人均生態足迹為4.64gha，人均全球生物承載力是1.63，所以假如全人類都跟瑞士人一樣消耗資源，便會一年耗掉2.8個地球，而在5月9日就已到達生態透支日。

生態透支日又譯為地球超載日或地球負債日，是一個估計值。計算顯示這個日子一直在慢慢地提前出現，今年的生態透支日已較20年前提前了兩個月。全球足迹網絡每年均會重新計算生態足迹指標，因此雖然去年公布的生態透支日為8月1日，今年已修訂為7月29日。

（綜合報道）