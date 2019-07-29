極端天氣損澳洲45%海洋生態 部分破壞不可逆轉

CSIRO的學者整理所有過去多份知名學者關於海洋熱浪、熱帶風暴帶來的暴雨影響，及風暴和乾旱對珊瑚、紅樹林和海藻等威脅的報告，指出澳洲有全長逾8000公里的海岸在2011至2017年間受到極端天氣影響。研究指出，大型氣候事件加劇了一些人類引起的氣候變化的影響，例如熱浪令全球升溫趨勢的影響加劇，亦令生物只剩更少時間適應氣候變化。

生物剩更少時間適應

團隊亦研究一些大型氣候事件，例如2011年西澳洲的海洋熱浪、風暴雅思（Yasi）吹襲昆士蘭和緊接的大堡礁珊瑚大規模白化事件，及2015至2016年間的卡奔塔利亞灣（Gulf of Carpentaria）的紅樹林枯萎事件，分析這些事件的長期影響，發現部分地區幾乎沒有恢復的迹象。

報告的主要作者巴布科克（Russ Babcock）指部分模擬計算顯示，受影響地區需要15年時間才能恢復過來，但這段時間亦可能會有更多極端氣候事件。

他以西澳洲一片大面積海岸為例，稱當地海藻於2011年被海洋熱浪破壞後至今並未恢復，他指長遠會影響其他物種，如以海草為食糧的大型動物，最終可能改變整個海洋生物群落結構。

珊瑚礁學者休斯（Terry Hughes）的研究亦被引用到CSIRO的報告，他稱報告結論顯示不僅是較受關注的珊瑚礁，而是整體海洋生態系統前景有多嚴重：「其他海洋系統、海藻、海草、紅樹林，跟珊瑚礁同樣脆弱。」CSIRO的報告上周三（24日）刊於《海洋科學前沿》（Frontiers in Marine Science）。

（衛報）