特朗普諷黑人議員「老鼠選區」 被轟歧視

促專心清理 勿批評邊境工作

身為眾議院監督暨改革委員會主席的卡明斯早前斥特朗普是種族主義者，也曾痛批其移民政策。卡明斯上周在國會聽證會上，就邊境非法移民拘留中心的居住條件質詢國土安全部署理部長麥卡利南（Kevin McAleenan），要求改善。他還在數周前稱，美國南部邊境人員苛待移民兒童，形容情况是「政府資助的虐兒」。

特朗普上周六的帖文寫道：「邊境很乾淨，運作完善有效率，只是非常擁擠。卡明斯的選區卻是個老鼠橫行、惡心髒亂的地區。如果他在巴爾的摩花更多時間，或許就能幫上忙，清理這個非常危險和髒亂的地方。」特朗普聲稱因為巴爾的摩的腐敗，「沒有人會想住在那裏」。

民主黨籍的眾院議長佩洛西隨即在Twitter發文批評特朗普對卡明斯作出「種族主義」攻擊。在巴爾的摩出生、父親曾當過巴爾的摩市長的佩洛西稱卡明斯是「民權與經濟正義的鬥士」，支持他堅定的領導。

佩洛西巴爾的摩市長撐卡明斯

巴爾的摩市長揚格（Bernard Young）上周六亦迅速發文撐卡明斯，他寫道：「我們國家的政治領袖詆毁像巴爾的摩這樣充滿活力的城市，並惡毒攻擊愛國者和英雄——眾議員卡明斯，這完全不能接受。」

今次是特朗普針對國會少數族裔議員的最新言論攻擊。

兩周前，特朗普指4名民主黨進步派黑人女議員應「返歸」，「回去幫助恢復其破碎和犯罪猖獗的家鄉」。不過該4名議員中實質有3人在美國出生，另一人已加入美國籍。

（綜合報道）