前財相夏文達籌謀跨黨派阻硬脫歐

施紀賢前晚向《觀察家報》確認，約翰遜上台後激發更多跨黨派高層討論，甚至有被約翰遜革職或其他主動請辭的保守黨前高官，尋求準備跨黨派反擊其硬脫歐內閣，預期9月復會前會加緊準備。選項包括向需要在脫歐完成前通過國會的脫歐相關立法提出修正案，迫使約翰遜尋求延遲脫歐，另一殺手鐧是向內閣投不信任票。

兩殺手鐧 提修正案投不信任票

不過約翰遜仍有可能立即提前大選，以求打破僵局。最新Opinium民調顯示，保守黨以30%支持度輕微反超只有28%的工黨，強烈留歐派的自由民主黨以16%排第三，此前走勢不俗的脫歐黨支持度跌至15%，分析相信是不介意無協議脫歐的約翰遜搶去部分脫歐派支持者。不過新任保守黨下議院領袖李思銘（Jacob Rees-Mogg）幼妹、脫歐黨歐洲議會議員安農齊亞塔仍警告，脫歐黨已準備在提前大選中「橫掃留歐派的（保守黨）議席」。

（觀察家報/每日快報）