前財相夏文達籌謀跨黨派阻硬脫歐

【明報專訊】在約翰遜明顯向無協議脫歐之路邁進之際，《觀察家報》昨披露，夏文達上周三在辭任財相後、約翰遜正式就任首相前不久，曾策劃跨黨派行動，意圖阻止新首相同意無協議脫歐。報道指夏文達跟工黨的影子脫歐大臣施紀賢在下議院會面，雙方同意在今夏休會期間合作，其他反對無協議脫歐的國會領袖亦會加入，包括利凱輝和葛偉富等，以尋求利用國會投票令無協議脫歐被廢武功。
施紀賢前晚向《觀察家報》確認，約翰遜上台後激發更多跨黨派高層討論，甚至有被約翰遜革職或其他主動請辭的保守黨前高官，尋求準備跨黨派反擊其硬脫歐內閣，預期9月復會前會加緊準備。選項包括向需要在脫歐完成前通過國會的脫歐相關立法提出修正案，迫使約翰遜尋求延遲脫歐，另一殺手鐧是向內閣投不信任票。
兩殺手鐧 提修正案投不信任票
不過約翰遜仍有可能立即提前大選，以求打破僵局。最新Opinium民調顯示，保守黨以30%支持度輕微反超只有28%的工黨，強烈留歐派的自由民主黨以16%排第三，此前走勢不俗的脫歐黨支持度跌至15%，分析相信是不介意無協議脫歐的約翰遜搶去部分脫歐派支持者。不過新任保守黨下議院領袖李思銘（Jacob Rees-Mogg）幼妹、脫歐黨歐洲議會議員安農齊亞塔仍警告，脫歐黨已準備在提前大選中「橫掃留歐派的（保守黨）議席」。