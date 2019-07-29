約翰遜團隊中團隊 6人「戰時內閣」推脫歐

【明報專訊】英國新任首相約翰遜甫上台即展開大換血，建立由脫歐派佔據要職的新內閣，但在脫歐問題上，他還有「團隊中的團隊」。《星期日泰晤士報》報道，約翰遜設立了一個6人「戰時內閣」，從而以各種必要方式在10月31日或之前落實脫歐，約翰遜未來會和這5名閣員一起作出一切脫歐政策。其中蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩肩負為無協議脫歐作準備的任務，他在同一報章撰文，直指英國政府正以歐盟拒談新協議的假設工作。有閣員直言，無協議脫歐如今確有可能發生。
英國傳媒早在上月底已流傳約翰遜有意在上任100天內成立脫歐「戰時內閣」，將由一小群高官及脫歐派顧問組成。《星期日泰晤士報》昨報道，約翰遜已鎖定另外5人合組這個內閣中的內閣，成員除了高文浩（Michael Gove），還有財相賈偉德（Sajid Javid）、外相藍韜文（Dominic Raab）、脫歐事務大臣柏建熙（Steve Barclay）和檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）。他們都不反對無協議脫歐。
高文浩主管無協議脫歐準備任務
其中職位近乎高級不管部大臣的高文浩另有重要任務，主管為無協議脫歐準備任務，消息指他會每周主持7場跟公務員和顧問舉行每日會議——連周末也不例外，直至脫歐得到落實。
高文浩昨在《星期日泰晤士報》撰文，重申約翰遜已清楚表明，必須為在10月31日無協議脫歐作準備。他明言閣員不清楚歐盟會退讓而重啟脫歐談判，指所有部門都要「全力以赴」為無協議脫歐準備，他說：「我們仍然希望他們回心轉意，但必須以他們不會這樣做的假設運作政府。」
賈偉德則在《星期日電訊報》撰文，將準備「大筆額外撥款」以令英國「全面準備好（在10月31日）脫歐」，無論有無協議也好。他解釋這筆支出包括資助該國歷來其一最大型的公眾資訊運動，確保民眾和商界準備好應付無協議脫歐。該報另外報道，相關金額達10億英鎊（約97億港元），其他用途包括聘請500名新的邊境部隊人員。他重申希望得到一份廢除不民主擔保方案的「好協議」，但承認歐盟轉軚機會甚低。
並非「戰時內閣」一員的內政大臣彭黛玲則向《星期日郵報》稱，政府會把握「一生人一次」的機會，改革移民制度，將停止「歐盟公民進入英國的自動權利，無論有無工作」，從而優先吸納「聰明的科學家、學者或高技術勞工」。
約翰遜今訪蘇格蘭晤留歐派
約翰遜上任的首篇演說，雖然聲言無協議脫歐的機會微乎其微，但已表態不會放棄廢除北愛邊界擔保方案的想法，令這爭議再成焦點。歐盟委員會主席容克重申這是「最好和唯一的可行協議」，愛爾蘭總理瓦拉德卡上周五更罕有插口英國政治，警告無協議脫歐或令北愛和蘇格蘭考慮離開英國。保守黨蘇格蘭支部主席戴維森（Ruth Davidson）昨在專欄表明，自己不會支持無協議脫歐。約翰遜今天訪蘇格蘭，跟留歐派的戴維森會面。
2016年脫歐運動旗手庫明斯（Dominic Cummings），在約翰遜當選保守黨黨魁後即被委任為高級顧問，外界視他是約翰遜實際幕僚長。
不惜國會休會重新大選遏阻撓
《星期日泰晤士報》指庫明斯上周五晚召集其他幕僚到約翰遜寓所開會，告知他們英國脫歐「會以一切必要辦法」達成，甚至指約翰遜準備要國會休會，或重新舉行大選以排除試圖阻撓無協議脫歐的政敵。該報引述一名內閣高官稱，無協議脫歐「如今有非常真實的前景」。