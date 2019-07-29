約翰遜團隊中團隊 6人「戰時內閣」推脫歐

英國傳媒早在上月底已流傳約翰遜有意在上任100天內成立脫歐「戰時內閣」，將由一小群高官及脫歐派顧問組成。《星期日泰晤士報》昨報道，約翰遜已鎖定另外5人合組這個內閣中的內閣，成員除了高文浩（Michael Gove），還有財相賈偉德（Sajid Javid）、外相藍韜文（Dominic Raab）、脫歐事務大臣柏建熙（Steve Barclay）和檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）。他們都不反對無協議脫歐。

高文浩主管無協議脫歐準備任務

其中職位近乎高級不管部大臣的高文浩另有重要任務，主管為無協議脫歐準備任務，消息指他會每周主持7場跟公務員和顧問舉行每日會議——連周末也不例外，直至脫歐得到落實。

高文浩昨在《星期日泰晤士報》撰文，重申約翰遜已清楚表明，必須為在10月31日無協議脫歐作準備。他明言閣員不清楚歐盟會退讓而重啟脫歐談判，指所有部門都要「全力以赴」為無協議脫歐準備，他說：「我們仍然希望他們回心轉意，但必須以他們不會這樣做的假設運作政府。」

賈偉德則在《星期日電訊報》撰文，將準備「大筆額外撥款」以令英國「全面準備好（在10月31日）脫歐」，無論有無協議也好。他解釋這筆支出包括資助該國歷來其一最大型的公眾資訊運動，確保民眾和商界準備好應付無協議脫歐。該報另外報道，相關金額達10億英鎊（約97億港元），其他用途包括聘請500名新的邊境部隊人員。他重申希望得到一份廢除不民主擔保方案的「好協議」，但承認歐盟轉軚機會甚低。

並非「戰時內閣」一員的內政大臣彭黛玲則向《星期日郵報》稱，政府會把握「一生人一次」的機會，改革移民制度，將停止「歐盟公民進入英國的自動權利，無論有無工作」，從而優先吸納「聰明的科學家、學者或高技術勞工」。

約翰遜今訪蘇格蘭晤留歐派

約翰遜上任的首篇演說，雖然聲言無協議脫歐的機會微乎其微，但已表態不會放棄廢除北愛邊界擔保方案的想法，令這爭議再成焦點。歐盟委員會主席容克重申這是「最好和唯一的可行協議」，愛爾蘭總理瓦拉德卡上周五更罕有插口英國政治，警告無協議脫歐或令北愛和蘇格蘭考慮離開英國。保守黨蘇格蘭支部主席戴維森（Ruth Davidson）昨在專欄表明，自己不會支持無協議脫歐。約翰遜今天訪蘇格蘭，跟留歐派的戴維森會面。

2016年脫歐運動旗手庫明斯（Dominic Cummings），在約翰遜當選保守黨黨魁後即被委任為高級顧問，外界視他是約翰遜實際幕僚長。

不惜國會休會重新大選遏阻撓

《星期日泰晤士報》指庫明斯上周五晚召集其他幕僚到約翰遜寓所開會，告知他們英國脫歐「會以一切必要辦法」達成，甚至指約翰遜準備要國會休會，或重新舉行大選以排除試圖阻撓無協議脫歐的政敵。該報引述一名內閣高官稱，無協議脫歐「如今有非常真實的前景」。

（星期日泰晤士報/星期日電訊報/彭博社）