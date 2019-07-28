被批應對慢致少女遇害 羅馬尼亞炒警察總長

死者三度報警 警應對花19小時

15歲死者默切沙努（Alexandra Măceșanu）周三（24日）搭順風車回家時被擄。她周四早上曾三次在禁錮地方撥打112緊急電話求救，向警方講述自己遭禁錮、毆打及強姦，還提供所在地的線索，直至她迭口連聲說着「他來了，他來了」而掛斷。警察到達奧爾特縣（Olt）卡拉卡爾鎮（Caracal）的禁錮地點破門入屋時，已距最後一通電話19個小時。警方在現場一個桶內發現疑似遺骸和首飾，相信屬於默切沙努及另一名4月報稱失蹤的18歲鄰村少女。警方拘捕了65歲屋主、任職機械技工的丁卡（Gheorghe Dinca）。

署理總檢察官利庫（Bogdan Licu）質疑，少女原可獲救，促警方解釋，「所有線索顯示，那女孩原該可以獲救的，但卻死了。」少女的親屬質疑警方沒有認真看待報案，反應太遲。百計民眾周五（26日）晚聚集於疑犯的屋外示威。

警方解釋，他們確定少女位置需時，之後要申請入屋搜查令，但警方在緊急情况時其實毋須申請搜查令。警方取得搜查令後，還等待了幾小時在黎明才衝入，拘捕丁卡。

羅馬尼亞總統及總理促調查警方應對，並懲處相關人等。內政部長莫加（Nicolae Moga）周五晚宣布，罷免了警察署長布達（Ioan Buda）、奧爾特縣地方行政長官內亞克舒（Petre Neacsu）和奧爾特縣警長沃伊庫列斯庫（Cristian Voiculescu）。

（法新社/路透社）