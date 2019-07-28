僭建惹禍 早有前科 韓夜總會閣樓倒塌兩死

《東亞日報》記者稱，由於音樂聲響大，起初許多人對塌樓並未為意；事發後音樂持續播放了約30秒始停下。輕傷或無恙人士協助救人，一些人合力搬抬壓着傷者的重物，有人唯恐坍塌範圍擴大而努力撐住閣樓柱樑，一些人攙扶、移走傷者。

事故中，一名38歲姓崔男子當場死亡，一名27歲姓吳青年送院後證實不治，另25人受傷。傷者包括在當地參加游泳世錦賽的9名選手。

世錦賽外國選手慶功受傷

在周五奪得金牌的美國女子水球隊事發時在場，一名27歲成員小腿割傷；烏茲別克一名23歲選手頸骨受傷，傷勢較重，其他美國、新西蘭、巴西、荷蘭、意大利的泳手傷勢輕微。

肇事夜總會設於地下兩層、地面5層高的娛樂場所建築物二樓。韓國傳媒稱，東主未經許可將閣樓擴建，今次坍塌的59.5平方米，正屬非法增建部分。閣樓離地2.5米，該200平方米閣樓設有23平方米舞池，事發時有逾40人在那舞池跳舞。此外，夜總會原該最多容納一百餘人，但周六事發時全場客人卻逾370名。同一夜總會閣樓去年6月10日亦曾因玻璃地板碎裂坍塌，釀一名25歲女子受傷，當時51歲姓金東主被控業務過失，但沒有受僭建等違規檢控。韓聯社稱事故位置跟今次相同。

韓聯社還指出，事發場所原為不能跳舞的一般餐廳，曾為經營夜總會而受過兩次違法經營的行政處分。

（東亞日報/中央日報）