危地馬拉屈服 與美簽協議遏移民湧美

威脅加關稅迫就範

危地馬拉是大批洪都拉斯和薩爾瓦多無證移民北上的中轉站，美方連日促該國成為安全第三國，接收中美洲移民。危地馬拉憲法法院本月初禁止總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）簽訂有關協議，強調必須要獲國會授權。特朗普隨即威脅實施關稅、旅遊限制和徵收匯款費用等，終令該國屈服。

美國署理國土安全部長麥卡利南（Kevin McAleenan）及危地馬拉內政部長德根哈特（Enrique Degenhart）上周五在白宮簽署協議，特朗普在簽署儀式後向記者說：「他們（非法移民）是壞人。」他聲言，協議會制止「大規模濫用系統及邊境危機」。

美國未有公布協議的英語文本，亦未透露具體執行細節，預計8月生效。消息令危地馬拉政客及移民權益組織吃驚。危地馬拉在周五稍後發表協議的西班牙文本，稱是「檢視保護申請的合作協議」，稱協議只對洪都拉斯及薩爾瓦多人有效，到美國尋求庇護的危地馬拉人不在協議範圍。危地馬拉政府避談「安全第三國」字眼，相信是要避過憲法法院的裁決。

去年抵達西南部邊境的移民有11.6萬人來自危地馬拉，洪都拉斯為7.7萬人，薩爾瓦多則為3.2萬人。被問到危地馬拉對難民來說是否安全國家時，麥卡利南稱抹黑整個國家並不公平，又指美國一些地方也不安全。

是否安全國成疑 民主黨批不道德

民主黨眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）批評協議「不道德而殘忍」，認為危地馬拉對難民和尋求庇護者並非安全的國家。民權組織美國公民自由聯盟稱，將會入稟法庭阻止有關協議。

民權組織擬入稟挑戰

目前聯合國難民署正支援危地馬拉剛剛起步的庇護體制，有官員坦言當地「尚未準備好在不足一年內容納5萬宗個案」，又批評兩國談判期間未曾諮詢過難民署。該國去年只收到259宗庇護申請，遠低於美國及墨西哥，惟完全沒有個案獲批。

（法新社／華盛頓郵報／紐約時報）