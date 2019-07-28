美國阻任命新法官 世貿調解機制瀕崩潰

歐加達協議設後備上訴機制

世貿這上訴機構雖然仍能運作，但由於法官人數減少，積壓不少案件。例如中國就美國對華關稅裁決提出的上訴，世貿花了足足445天才於上周裁決。分析指出在全球貿易緊張之際，世貿需要更多法官處理糾紛，但現時情况恐進一步削弱世貿的角色。美國巨賈科赫（Charles Koch）資助的倡導組織也提醒特朗普政府，打壓上訴機構會破壞世貿組織，「不僅對全球經濟造成巨大風險，而且對我們的經濟也造成巨大風險」。

美國並非在特朗普任內才阻撓法官任命。奧巴馬曾於2011年、2016年阻撓法官續任，惹來輿論關注美國以阻撓不支持美國利益的法官來削弱機構的獨立。

改革世貿的呼聲一直不絕於耳。中國商務部3月向世貿提出4大改革，包括解決危及世貿組織生存的關鍵和緊迫性問題；增加世貿在全球經濟治理中的相關性；提高世貿的運作效率；增強多邊貿易體制的包容性。

（金融時報/彭博社）