下令敦促世貿90日內開始改革 特朗普威脅不再承認中國為發展國

【明報專訊】美國總統特朗普在中美貿易戰再闢新戰線，上周五（26日）向世界貿易組織（WTO）施壓，要求改革其發展中國家地位制度，否則美國會採取行動，矛頭直指中國。特朗普下令貿易代表萊特希澤調查自稱為發展中國家的世貿成員是否名副其實，並以一切方法促成世貿改革，若90日內沒有突破，美國將採取反制措施，不再承認中國等國的發展中國家地位。
特朗普在Twitter宣布有關備忘，指世貿「壞掉了」，揚言不能容許全球最富裕國家扮作發展中國家迴避世貿規則討好處，佔美國便宜。在該備忘中，特朗普質疑世貿的發展中國家（developing countries）和發達國家（developed countries）是「過時二分法」。他指，以按購買力平價（PPP）調整的人均GDP計，全球10大最富裕經濟體中有7個——文萊、香港、科威特、澳門、卡塔爾、新加坡和阿聯酋——現皆自稱發展中國家（成員），另外還點名墨西哥、韓國和土耳其。他指此舉損害其他發達經濟體，以及真正需要「特殊與差別待遇」（S&D，見另稿）優待的國家。
稱美國從未接受中國自認發展中國家
他稱中國是最顯著例子，指中國自2001年加入世貿後一直自稱發展中國家，故可以運用「彈性」得益。他強調美國從未接受中國自認發展中國家，並聲言「每一項現有經濟指標」都反駁中方說法，如GDP現僅落後美國，出口額佔全球13%，以及自2009年起成為全球最大貨物出口國等。
他向萊特希澤領導的美國貿易代表辦公室下指示，要求以一切恰當方式，促成世貿改革。在備忘發出日期的90日內，如果貿易代表辦公室判斷相關改革未有「具體進展」，則須採取措施反制，停止以發展中國家的標準對待那些國家。
分析：象徵意義大 左右未來貿易談判
《華爾街日報》稱，改變不會對美國跟那些國家的貿易關係有即時影響。截至4月前在白宮處理世貿事務的威廉斯（Clete Willems）稱，改變短期內只會有輕微影響，但長期來說有很大象徵意義，目的是要左右即將舉行有關捕魚補貼、電子商貿等談判，當中都涉及發展中國家是否應獲特別待遇：「這些國家一直說自己不用承擔與歐美相同的義務，又說不用大幅削減補貼，或不用減得那麼快。」
《人民日報》：世貿改革須尊重全體意願
《人民日報》周日將發表署名「鐘聲」文章，批評美國在第十二輪中美經貿高級別磋商舉行之際，又玩威脅施壓的老把戲，批評美國一些人無視事實，稱世貿改革必須尊重全體成員意願。
自中國晉身全球第二大經濟體後，有關它應否再被視為發展中國家的爭議漸起。國務院總理李克強去年底稱，中國人均GDP只相當於世界平均水平的80%左右，儘管近年新產業和新模式等發展快，但產業整體仍處於全球中低端，而且中國城鄉發展尚不平衡，教育和醫療等指標距發達國距離仍大。他亦強調中國加入世貿時部分領域承擔的義務遠超發展中成員。
邱騰華：「取優惠」說法與港事實不符
香港和澳門是以獨立關稅區的身分加入世貿，台灣亦然。港澳皆自稱屬發展中成員，台灣則在去年宣布將放棄發展中成員身分。本港商務及經濟發展局局長邱騰華昨日回應指，香港是全世界最開放的地方，若說香港要求取得優惠，說法與事實不符。
（金融時報/彭博社/華爾街日報）
相關字詞﹕中美角力 美國貿易代表辦公室 特殊與差別待遇 香港 發達國家 發展中國家 中國 中美貿易戰 世界貿易組織 特朗普