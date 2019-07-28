下令敦促世貿90日內開始改革 特朗普威脅不再承認中國為發展國

特朗普在Twitter宣布有關備忘，指世貿「壞掉了」，揚言不能容許全球最富裕國家扮作發展中國家迴避世貿規則討好處，佔美國便宜。在該備忘中，特朗普質疑世貿的發展中國家（developing countries）和發達國家（developed countries）是「過時二分法」。他指，以按購買力平價（PPP）調整的人均GDP計，全球10大最富裕經濟體中有7個——文萊、香港、科威特、澳門、卡塔爾、新加坡和阿聯酋——現皆自稱發展中國家（成員），另外還點名墨西哥、韓國和土耳其。他指此舉損害其他發達經濟體，以及真正需要「特殊與差別待遇」（S&D，見另稿）優待的國家。

稱美國從未接受中國自認發展中國家

他稱中國是最顯著例子，指中國自2001年加入世貿後一直自稱發展中國家，故可以運用「彈性」得益。他強調美國從未接受中國自認發展中國家，並聲言「每一項現有經濟指標」都反駁中方說法，如GDP現僅落後美國，出口額佔全球13%，以及自2009年起成為全球最大貨物出口國等。

他向萊特希澤領導的美國貿易代表辦公室下指示，要求以一切恰當方式，促成世貿改革。在備忘發出日期的90日內，如果貿易代表辦公室判斷相關改革未有「具體進展」，則須採取措施反制，停止以發展中國家的標準對待那些國家。

分析：象徵意義大 左右未來貿易談判

《華爾街日報》稱，改變不會對美國跟那些國家的貿易關係有即時影響。截至4月前在白宮處理世貿事務的威廉斯（Clete Willems）稱，改變短期內只會有輕微影響，但長期來說有很大象徵意義，目的是要左右即將舉行有關捕魚補貼、電子商貿等談判，當中都涉及發展中國家是否應獲特別待遇：「這些國家一直說自己不用承擔與歐美相同的義務，又說不用大幅削減補貼，或不用減得那麼快。」

《人民日報》：世貿改革須尊重全體意願

《人民日報》周日將發表署名「鐘聲」文章，批評美國在第十二輪中美經貿高級別磋商舉行之際，又玩威脅施壓的老把戲，批評美國一些人無視事實，稱世貿改革必須尊重全體成員意願。

自中國晉身全球第二大經濟體後，有關它應否再被視為發展中國家的爭議漸起。國務院總理李克強去年底稱，中國人均GDP只相當於世界平均水平的80%左右，儘管近年新產業和新模式等發展快，但產業整體仍處於全球中低端，而且中國城鄉發展尚不平衡，教育和醫療等指標距發達國距離仍大。他亦強調中國加入世貿時部分領域承擔的義務遠超發展中成員。

邱騰華：「取優惠」說法與港事實不符

香港和澳門是以獨立關稅區的身分加入世貿，台灣亦然。港澳皆自稱屬發展中成員，台灣則在去年宣布將放棄發展中成員身分。本港商務及經濟發展局局長邱騰華昨日回應指，香港是全世界最開放的地方，若說香港要求取得優惠，說法與事實不符。

（金融時報/彭博社/華爾街日報）