舉報上司猥褻捱告判囚 印尼婦獲特赦

錄對話作證 被裁散播不雅內容

育有3名子女的馬克農（Baiq Nuril Maknun，圖）原是一所學校的會計，她指自2012年起，校長不時會叫她到辦公室並發表涉及性的不當言論。她稱曾被性騷擾逾50次，於是錄下其中一段電話對話作證據，讓同事代她提交至教育部門舉報，惟她隨即遭解僱，校長亦在2015年控告她誹謗，導致她在調查期間被拘留兩個月。區域法院2017年裁定馬克農無罪，惟檢察官上訴至最高法院，最終去年裁定她散播不雅電子資料，違反資訊及電子交易法，相反涉事校長則無法律後果。

馬克農的終極上訴在本月中遭駁回，國內外人權組織均憂慮事件令性騷擾受害人更不敢舉報，佐科亦對判刑表示關注。有人發起「#拯救馬克農」（#SaveBuNuril）行動，透過網上聯署促請佐科特赦，逾30萬人簽名支持。

（CNN/法新社）