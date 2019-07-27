法研衛星裝激光及機槍 太空遇襲時可反制

研小型巡邏衛星 2023年前部署

法國總統馬克龍本月中在法國國慶前夕宣布，將在9月1日起建立「太空軍」司令部，稱計劃細節稍後會由帕利（Florence Parly）公布。帕利昨日披露更多資訊，其中最受矚目的是談到研發激光武器，甚至提到可在衛星部署。她明言盟友和對手正推行太空軍事化，故法國亦須有動作和準備好。她周四在里昂市郊的空軍基地發表演說，其間表明會發展激光武器，形容這是法國現時落後的領域，「但我們會追上」。她明言激光武器可用於反衛星功能，說：「如果我們的衛星受威脅，我們將嘗試令敵人的衛星『失明』。我們會判斷哪一刻和怎樣報復，這意味着以在我們的衛星或小型巡邏衛星部署的強力激光執行（反衛星任務）。」她所指的小型巡邏衛星亦是新構想，用以保護法國主要衛星，同樣希望在2023年或之前部署。

法國其他計劃包括為錫拉庫斯（Syracuse）軍事通訊衛星裝設鏡頭。法新社引述匿名法國政府官員消息稱，太空武器計劃還包括可槍擊敵方衛星太陽能板的機關槍，以廢其武功。

法國相信是首個公開宣布尋求發展天基激光武器的國家，但外界普遍認為中美俄早已開始這方面的研發，只是沒公開（見另稿）。網站Defense One今年3月引述美國國防部官員消息，稱正申請在下個年度增撥3.04億美元資金，以開發天基激光武器應對中、俄、朝鮮和伊朗的導彈威脅。

自立太空軍惹疑 德：應是歐盟工作

另外，法國計劃自行設立太空軍及研發太空武器，令其主要歐洲盟友德國感疑慮。德國政府航空航天問題協調官員本周接受Politico訪問時稱，認為應對太空挑戰是歐洲太空總署及歐盟的工作。