法研衛星裝激光及機槍 太空遇襲時可反制

【明報專訊】法國國防部長帕利周四透露，法國將研發可部署在衛星或小型巡邏衛星的激光武器，以在自家衛星被攻擊時作出反制。她稱目標是2023年或之前完成部署。外界相信美國、中國和俄羅斯目前都發展出可用以擊落衛星的陸基激光武器技術，亦已開始天基激光武器的研發，只是未有像法國般正式公開對天基衛星激光武器用於反衛星任務的興趣。
研小型巡邏衛星 2023年前部署
法國總統馬克龍本月中在法國國慶前夕宣布，將在9月1日起建立「太空軍」司令部，稱計劃細節稍後會由帕利（Florence Parly）公布。帕利昨日披露更多資訊，其中最受矚目的是談到研發激光武器，甚至提到可在衛星部署。她明言盟友和對手正推行太空軍事化，故法國亦須有動作和準備好。她周四在里昂市郊的空軍基地發表演說，其間表明會發展激光武器，形容這是法國現時落後的領域，「但我們會追上」。她明言激光武器可用於反衛星功能，說：「如果我們的衛星受威脅，我們將嘗試令敵人的衛星『失明』。我們會判斷哪一刻和怎樣報復，這意味着以在我們的衛星或小型巡邏衛星部署的強力激光執行（反衛星任務）。」她所指的小型巡邏衛星亦是新構想，用以保護法國主要衛星，同樣希望在2023年或之前部署。
法國其他計劃包括為錫拉庫斯（Syracuse）軍事通訊衛星裝設鏡頭。法新社引述匿名法國政府官員消息稱，太空武器計劃還包括可槍擊敵方衛星太陽能板的機關槍，以廢其武功。
法國相信是首個公開宣布尋求發展天基激光武器的國家，但外界普遍認為中美俄早已開始這方面的研發，只是沒公開（見另稿）。網站Defense One今年3月引述美國國防部官員消息，稱正申請在下個年度增撥3.04億美元資金，以開發天基激光武器應對中、俄、朝鮮和伊朗的導彈威脅。
自立太空軍惹疑 德：應是歐盟工作
另外，法國計劃自行設立太空軍及研發太空武器，令其主要歐洲盟友德國感疑慮。德國政府航空航天問題協調官員本周接受Politico訪問時稱，認為應對太空挑戰是歐洲太空總署及歐盟的工作。