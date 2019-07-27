亞馬遜雨林每分鐘消失3足球場面積

巴西國家太空研究所（INPE）的Deter B衛星系統觀測紀錄揭示，本月至今亞馬遜雨林已有1345平方公里的林木消失，受毁面積已超越上月破紀錄的整月數字三分一，比整個香港的陸地面積還要大。Deter B 衛星數據雖屬初步數據，但是可作為長期趨勢的指標。INPE一般會在取得分析力更強的Prodes衛星系統數據後，於年底公布更詳細的年度數據。

巴西總統縱容危機 教授：須馬上行動

亞馬遜雨林面積萎縮會削弱其穩定全球氣候的能力。巴西國家亞馬遜研究所的教授費恩賽德（Philip Fearnside）說：「不斷一再提出這些擔憂是非常重要的。如今距一連串臨界點並不遠，這表示我們必須馬上行動。不幸的是，那並無發生，有人甚至否認我們身陷困境。」

巴西總統博索納羅一直質疑INPE官員撒謊、數據偏頗，本周更要求INPE先將數據交由科學及科技部篩查並讓他先過目才公開，「以免尷尬」，惹竄改數據疑慮。

有「巴西特朗普」之稱的博索納羅自1月上台以來，便大力削弱維護雨林的政府部門能力，例如矮化環境部，使之受農業部監督，同時任命農業壓力團體領袖擔任農業部長。新政府否認全球暖化，又批評隸屬環境部負責監察亞馬遜雨林架構的環境及可再生自然資源部（IBAMA）向非法搶奪土地和伐木者罰款。政府還採取措施削減對森林自然保育區、原住民領地等的保護，容許商人註冊使用相關土地，令侵佔雨林的情况日趨嚴重。

（衛報）