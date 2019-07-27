泰國缺水 政府籲稻農停播種 東南亞產米國旱災 恐影響大米供應

未來4個月料降雨低平均10％ 10年來最嚴重

泰國近月缺雨嚴重，17座主要大壩水位俱低於30％的危機程度，江河湖水水位持續下降，土地龜裂，莊稼損失嚴重，民眾飲用水也出現問題。清邁府主要水庫水位降至只有容量一成；清萊府湄公河流域水淺至石灘顯露，影響航運，部分河流乾涸。該國氣象部門表示，東北部主要產米區降雨量少於平均的12％，預計8月到11月還會低於平均5％至10％，為10年來所未見。盛產食米的北部、東北部和中部8個府情况尤為嚴重。該府農民表示乾旱已經持續3個月，7月初的短暫降雨並未紓解情况。

因為今年逢旱，抽水灌溉水稻會加劇水塘枯竭，影響民眾日常用水，皇家灌溉部為減少耗水，呼籲北部、東北部農戶押後種稻，最受影響的將是8月播種、年底收割的香米。該部門官員訕耶說：「必須以人使用優先。」泰國今年上半年大米出口較去年同期大跌19.6%，泰國大米出口協會周三就調低今年的大米出口預測，由950萬噸降至900萬噸。業界憂慮明年大米市場將會更加緊張，有專家警告，如果8月旱情仍未紓緩，泰國東北部的茉莉香米產量將會大跌四至五成。

撥2.5億擴建儲水區 派飛機人工造雨

首相巴育下令撥出10億泰銖（約2.5億港元）資助擴建受旱地區的儲水區。皇家製雨部門也動用飛機製造人造雨嘗試紓緩情况。農業合作部長差林猜昨稱，大部分造雨行動見功，應可暫時紓解危機。

乾旱問題亦見諸東南亞多個產米國家，如柬埔寨和越南。本就仰賴國外輸入的老撾，分析家亦指出該國在高溫雨少下，不僅嚴重衝擊農民的生計，還觸動糧食安全。老撾副農業部長周二稱，全國80萬公頃稻田都因缺雨押後播種，確實損失未明：「假如未來幾周還不下雨，種米便會太遲了。」惟即使下雨，稻農的米種能否撐過缺水不死也成疑問。

除雨季短、降雨少、天氣酷熱、農業耗水不受制約外，中南半島的主河流湄公河水流今年突然減少，也是流經國家水源不足的原因。此由中國境內瀾滄江延伸的河流在這時節原該水滿魚肥，可是如今水位卻比1992年的歷史低位還要少，本周水深低於1.5米，遠遜於平均值8米。環保和民間團體質疑因中國、老撾在上游興建了水力發電站截取了大量河水所致。泰國外交部告訴路透社，中國和老撾已經同意釋放水資源以解決眼前缺水問題。泰國又邀請了中國大使討論解決氣候變化和湄公河乾旱危機的方法。中國大使館未作回應。

佔港最大進口國 米行商會：未悉消息

香港米行商會理事長陳建年向本報表示，本港進口的米除了泰國，亦包括越南、柬埔寨和澳洲等。他表示，暫未獲悉有關泰國政府呼籲米農暫停種米的資料，但他補充指本港從泰國入口的主要是茉莉香米，其價格近年不斷攀升。他指出，2017年泰國茉莉香米的售價約每噸800至900美元（約6240至7020港元），至今價格已升至每噸1100美元（約8580港元）以上，價格上升原因包括去年產量減少。

（路透社/中新社/曼谷郵報）