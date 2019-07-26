網傳擄童祭橋 孟加拉人私刑殺8人

當局封fb專頁YouTube頻道遏假消息

有關傳言兩周前在facebook及YouTube瘋傳，有帖文稱，綁架兒童者為了興建帕德瑪大橋，蒐集頭顱和鮮血。謠言傳開後，有民眾以私刑殺害他們懷疑的綁架者，其中一宗發生在上周六（20日），育有兩名孩子的42歲單親媽媽貝古姆（Taslima Begum）在達卡一間學校外，因被懷疑是綁架者遭打死。當地傳媒報道，貝古姆成為目標，只因她之前曾到訪該校為其孩子查詢入學。上周四（18日）一名30多歲男子及一名30多歲女子，也分別被暴徒毆打死亡。迄今共有8人因而被殺。

警方表示，分析過這8宗案件後，發現當中被私刑殺害者無一有綁架兒童。當局已就貝古姆的案件拘捕8人，並扣押最少5人涉與網上散播謠言有關。達卡警察首長帕特瓦里（Javed Patwary）周三表示，散播這些謠言旨在「製造騷亂」，他說，警方已關閉散播假消息的25個YouTube頻道、60個facebook專頁及10個網站。

（法新社/BBC）