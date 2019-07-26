歐美研究：暖化無疑是人禍

近2000年最暖日子 20世紀佔98％

學者以700個樹輪、珊瑚及湖泊沉積物樣本作為「代理溫度變化紀錄」，重建過去2000年的氣候狀况。其中一項研究指出公元950至1250年的「中世紀溫暖時期」，全球只有40%地表面積的溫度有明顯上升，但現今的溫暖天氣影響全球絕大部分地方；過去2000年最暖的天氣有98%都在20世紀出現，指出有強烈證據顯示人為導致的全球暖化，在過去2000年前所未見。

其餘研究則指出全球氣溫在18世紀上半葉如何從火山爆發導致的冷卻期，變成人為溫室氣體排放而令氣候暖化的趨勢，以及特別在20世紀後期的逾20年或更長時間的氣溫上升速度，亦是過去2000年以來最快。

有份參與其中兩項研究的瑞士伯爾尼大學（University of Bern）學者布龍尼曼（Stefan Bronnimann）稱，研究顯示近年不尋常溫暖天氣源於工業的溫室氣體排放，「這已是毫無疑問」。3項研究已在《自然》（Nature）及《自然-地球科學》（Nature Geoscience）發表。

氣候變化懷疑論者常辯稱，近年全球暖化只是自然氣候循環一部分。沒參與上述3份研究的英國倫敦大學學院教授馬斯林（Mark Maslin）認為，今次研究足以令懷疑論者無話可說。

（BBC/衛報）