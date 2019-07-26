鷹鴿陣營分聯署公開信 美精英圈激辯對華政策

美國跟中國1979年建交以來一直奉行「接觸政策」（engagement policy），但特朗普政府上台以來似有轉變。有關改變並不限於共和黨，奧巴馬時代兩名外交高官坎貝爾和拉特納去年2月在《外交事務》撰寫名〈美國外交政策如何錯誤理解中國〉的文章，觸發美國輿論反思「接觸政策」。

接觸派倡鼓勵中國參與全球體系

以麻省理工政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）、前駐華大使芮效儉（J. Stapleton Roy）、卡內基國際和平基金會資深研究員史文（Michael Swaine）、前署理東亞及太平洋事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）和哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra Vogel）5人為首起草，逾百名專家或前官員本月3日在《華盛頓郵報》發表了題為〈中國不是敵人〉（China is not an enemy）的聯署信。參與者包括多名在中國及亞洲事務知名學者或前高官。

信中承認中國近年行為有可議之處，需華府堅定和有效地回應，但指特朗普政府如今視中國為敵人以及迫使中國跟全球經濟「脫鈎」等做法只會適得其反，反令美國陷孤立。他們建議美國加強跟盟友合作，及加強鼓勵中國參與全新或改良全球體系。

鷹派斥誤判40年 中國夢為全球噩夢

有份起草的史文向《環球時報》稱，信件是對當前似佔主導地位的美中敵對關係趨勢提出善意批評。聯署信刊登後在美國相關研究圈子掀起爭論。《華郵》前駐北京分社主管潘文（John Pomfret）撰文質疑，公開信雖承認中國的不當行為，卻將更多焦點放在美國，諷刺聯署者將中國當成被動角色，他認為在中美關係倒退的問題上，中共責任更大。

另一批專家及前官員上周三（17日）在《華盛頓自由燈塔》發表公開信打對台。該信由鷹派的美軍前太平洋艦隊情報及資訊行動部主任法內爾（James Fanell）執筆，促特朗普對華強硬政策「堅持到底」，直斥美國「接觸派」過去40年誤判中國，聲言中國永遠不會是和平政權，「中國夢」是全體中國人及世界的噩夢。

兩代學者之爭 「中國危險」漸成主流

跟史文的聯署信相比，法內爾牽頭的聯署者知名度並不高，較為人熟悉的中國問題專家只有外交官出身的譚慎格（John Tkacik）、美國在台協會台北辦事處前處長司徒文（William Stanton）和賓夕法尼亞大學歷史系教授林霨（Arthur Waldron）等，但有大批退役軍官參與。

《金融時報》中文版評論指出，加入史文聯署的學者大多是老一輩的學者，對特朗普政府的影響力遠遜更為鷹派的中生代中國問題專家。跟特朗普關係微妙的班農今年重新組織冷戰時代針對蘇聯的「當前危險委員會」（Committee on the Present Danger），但矛頭改向中國，委員會不少成員都有參與這項聯署，包括執筆人法內爾。

《紐約時報》上周六（20日）形容，「當前危險委員會」對中國的觀點本屬邊緣，但現在卻愈來愈為華府主流擁抱。該報稱，上至白宮下至聯邦部門都瀰漫着對中國的恐懼，形容「紅色恐慌正重塑華盛頓」。

明報記者