分析：體制不改 換總督難解危機

波多黎各管治階層歷年屢爆貪污醜聞，政客則藉大派福利換取選民支持，例如當地私營企業員工家庭可獲的補助金，幾可等同最低薪金的50%，成公共財政重擔。與此同時，美國2007年起逐步撤銷對波多黎各企業的稅務寬減，觸發企業出逃潮，當地經濟此後一蹶不振，只靠舉債度日。截至2016年，波多黎各欠債達740億美元（約5772億港元），超過國民總收入100%，而退休金負擔亦達500億美元（約3900億港元）。2017年颶風「瑪麗亞」吹襲，導致停水停電多時，最終近3000人死亡，包括大批因醫療中斷而間接死亡者，更突顯當地基建脆弱的問題。

欠債5772億 政府派糖不削開支

波多黎各議會曾在2016年通過法案，建立監管機構助重建政府運作秩序，並管理債務問題。政府翌年申請破產撇除部分債項，盼重振經濟，財政監管機構更推出預算，限制政府開支，阻止政府自由轉移金錢避開規則「派糖」，惟政府並不合作，令成效有限。 即將下台的現任總督羅塞洛便已入稟阻撓監管機構提出的勞工與財政改革措施，月初又被揭發繼續向公營機構職員發放600美元（約4680港元）聖誕獎金，私下咒罵致力削減政府開支的監管機構「去你的」。

《華爾街日報》評論便指出，羅塞洛辭職對改善波多黎各現况毫無幫助，除非其繼任人願意推動政府改革，停止攻擊監管機構，否則波多黎各不會有改變。

（華爾街日報/華盛頓郵報）