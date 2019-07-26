忽視民意 引爆不滿腐敗積怨 民眾連日示威 波多黎各總督下台

示威者表明不接受羅塞洛接班人

羅塞洛周三晚透過facebook發表長達14分鐘的講話，在前半部分先列舉政績，包括在毋須削減公務員的情况下通過平衡預算、打擊貪污、推動經濟增長及降低稅收等。他隨後表示「願意面對挑戰，相信自己能勝過任何批評或程序」，但聆聽到民眾的訴求，認為繼續出任總督只會「危及我們達到的成就」，因此決定辭職，在8月2日下午5時生效，屆時現任司法部長巴斯克斯（Wanda Vazquez）將接替其職務。數百名示威者在總督官邸前靜看直播，羅塞洛宣布辭職後，隨即響起如雷掌聲，有人高舉波多黎各旗並高呼「好極了！」亦有人隨鼓聲起舞。有示威者形容是「歷史時刻」，認為羅塞洛下台彰顯公義。

被揭恐同仇女嘲風災死者

40歲的羅塞洛2016年勝出大選，原本打算明年競逐連任。本月13日，當地民間傳媒機構「偵查報道中心」披露他與11名男性官員在即時通訊軟件Telegram的聊天內容。在長達889頁的紀錄中，他們嘲笑其他公眾人物以至記者，包括同性戀歌星Ricky Martin及幾名女性，有人更以2017年造成近3000人死亡的颶風「瑪麗亞」開玩笑，稱：「我們不是有一些屍體餵烏鴉嗎？」事件激起民眾多年來對政府財政管理不善，以及風災善後欠佳等不滿，加上近日有前高官因貪污被捕，揭示當地貪污問題嚴重。

連日大批民眾走上街頭示威，不少當地名人亦表態支持，周一的罷工就有逾50萬人堵塞交通樞紐，警方多次發射催淚彈驅散示威者。

50萬人堵塞交通 逾10官辭職

隨着示威愈演愈烈，羅塞洛政府有10多名官員辭職，但他周日（21日）重申不會辭職，只放棄競逐連任。當地司法部周二發出搜查令，沒收幾個參與聊天者的手機以調查是否涉及潛在罪行。在羅塞洛宣布辭職數小時前，眾議院議長門德斯表示已決定周四展開對羅塞洛的彈劾程序，明言會有足夠票數讓他下台。

羅塞洛辭職象徵其家族的政治朝代暫結束，他的父親在1993年至2000年出任總督期間，其政府傳出過不少貪污醜聞。

（紐約時報/法新社）