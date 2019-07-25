素肉不是「肉」阿肯色標籤法被指違憲

【明報專訊】美國阿肯色州禁止「替代肉」標籤為「肉」，法例周三（24日）正式生效，每項違規最高罰款1000美元（約7800港元）。支持者認為替代肉並非真肉，包裝上的「素肉漢堡」、「素肉腸」等字眼會誤導消費者及令人混淆。不過有素肉食品生產商質疑法例是保護肉食商，有民權組織周一入稟法院指新法違憲。
椰菜花飯禁稱「飯」 豆奶非「奶」
這項名為「正確標籤」法例今年3月通過，禁止非動物肉製食品以「肉」、「腸」和「牛肉」等字眼標籤，禁止「椰菜花飯」（cauliflower rice）稱為飯（rice）、豆奶（soy milk）亦不可稱為奶（milk）等。每項違規可被罰款最高1000美元。
素肉產品製造商和人權組織不滿，指法例旨在保護傳統農業生產者的利益，免受替代肉類日益普及的影響。替代肉產品製造商Tofurky聯同美國公民自由聯盟（ACLU）周一（22日）入稟法院，控告阿肯色州的農業部標準局局長，稱該州違反憲法第一修正案，透過審查真實言論以保護肉類生產商的經濟利益，指出購買素肉漢堡（veggie burger）的消費者深明買的是「素肉」，沒有誤會，購買是出於對健康、環境和愛護動物的關注。
提出法案的州議會眾議員希爾曼（David Hillman）坦承，其目的正是要保護當地傳統農業生產者。密蘇里、路易斯安那、密西西比和南達科他州亦已通過類似法例。
（衛報/CNN/華盛頓郵報）
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