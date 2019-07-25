皮下植入式愛滋藥 預防期一年

原理與皮下緩釋避孕藥相同

按周二在墨西哥城舉行的國際愛滋病會議上介紹，美國默沙東藥廠把存放了新抗逆轉錄病毒藥物「islatravir」的一根火柴大小塑膠棒，植入於實驗者上臂皮膚之下，讓它慢慢地釋出微量藥物以收預防效用。相比之下，目前HIV愛滋病毒高風險感染者每天需服用藥丸才能確保不受感染。

默沙東醫藥總監貝恩斯（Roy D. Baynes）講述islatravir的特點，指其效力是此前愛滋病藥的10倍，只需極微量就能見效，可減低副作用風險，而且似乎不會助長病毒株對其他愛滋病藥的交叉抗藥性。默沙東病毒學全球臨牀研發主任羅伯森（Mike Robertson）表示，這種植入型藥物可為高風險人群提供更多選擇。

在實驗中，12名健康成人接受植入islatravir，為期12星期，所植入的劑量分別為54毫克或62毫克，另有4人為植入安慰劑的對照組。研究人員同時觀察實驗對象對植入物的接受程度及islatravir的濃度變化，結果顯示，植入低劑量islatravir的藥效能維持最少8個月，較高劑量則可收效起碼一年。

試驗者少 待進一步研究

雖然試驗人數十分少，但默沙東研究員馬修斯（Randy Matthews）說，上述結果顯示成效正面，可支持更進一步的臨牀研究。

聯合國本月發表愛滋病年度報告指出，2010年以來，全球愛滋病死亡率下降了1/3，2018年約77萬人死於愛滋。不過報告警告，全球新感染愛滋的比率雖正降低，東歐與中東等地感染率卻大幅上升。

（紐約時報/衛報）