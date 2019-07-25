兩歲童託兒所被姦 緬多地示威促緝兇

輿論質疑被捕司機為代罪羊

根據女童家人及當地警方說法，女童5月16日在首都奈比多一間私人託兒所遭強姦。其母親發現她身上有傷，於是帶她到醫院檢查並揭發案件；其父親則表示曾向她展示當日的閉路電視影像，她能主動指出涉事男性，並稱事件「在校內發生」。警方5月30日拘捕校巴司機昂覺妙（Aung Kyaw Myo），後因證據不足釋放他。

發起活動者被控誹謗罪

當地法例規定不能公開女童身分，故此外界稱她為「維多利亞」。6月中，一名政府高級官員發起名為「維多利亞的公義」（Justice for Victoria）的活動，列出案件的矛盾之處，隨即以誹謗罪名被捕，其言論同時引起莫大迴響，有名人表態支持，亦有數以千計facebook用戶將頭像改為活動標誌。國務資政昂山素姬的政府發言人後來表示收到大量關於案件的信息，要求警方徹查真相。

網上有人分析閉路電視畫面，稱昂覺妙在事發當日進入託兒所後，一直在接待處等候，相信沒足夠時間性侵女童，質疑真正犯人另有其人。兩名託兒所導師亦表示當日一直與女童在一起，認為昂覺妙不可能犯案。女童父親則指出其他閉路電視影像已遺失，認為調查「不起作用」。當局7月3日再度拘捕昂覺妙，該周末有6000人身穿白衣遊行到仰光的中央調查局總部，其他地區亦有零星示威，要求為女童伸張正義，並促請當局採取行動遏止性侵案。鑑於案件受廣泛關注，曾代表兩名被判囚路透社緬甸記者的著名律師欽貌梭（Khin Maung Zaw）決定為昂覺妙辯護。

貪污問題嚴重 民眾失信心

緬甸2018年錄得1528宗性侵案，較2016年上升五成，其中近2/3涉及兒童。當地不少性侵受害人因擔心污名而保持沉默，亦有人受到賄賂或恐嚇而決定撤回訴訟。緬甸將引入新的兒童法，讓警方在沒人提出指控下仍能調查，惟他們處理這類敏感案件的能力仍備受質疑，亦有評論認為當地仍存在法官接受高級警員及軍官賄賂的情况。

（BBC）