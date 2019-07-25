中俄戰機首聯合空巡 美日韓震動 敏感地區部署生變 恐加劇東北亞緊張

中國國防部發言人吳謙周三（24日）發布國防白皮書的記者會表示，中俄兩國空軍7月23日在東北亞地區實行了首次聯合空中戰略巡航，按預定航線組織聯合巡航日本海、東海有關空域；他強調飛行期間，兩國空軍飛機未進入他國領空。俄國防部也發表類似聲明，指出這是兩國空軍「首次在亞太地區的長程軍機聯合空中巡邏」。中俄表示，這次任務旨在「加強全球戰略穩定」，是在2019年俄中軍事合作計劃框架內執行，並非針對第三國。

稱非針對第三國 未入他國領空

中國周二派出了兩架H-6K（轟-6K）長程轟炸機，與俄方兩架Tu-95MS戰略轟炸機混合編隊，另有俄國A-50、中國KJ-2000（空警-2000）兩架預警機支援。韓國、日本因中俄軍機先後飛越防空識別區而受驚動。日本防衛省表示曾派出戰機攔截及追蹤；韓國同樣派出戰機追蹤戒備。日韓均指俄國預警機飛入了兩國獨島（日稱竹島）上空，韓日均向俄國提出抗議，韓戰機更曾向俄機開發兩輪警示式射擊。

路透社稱，中俄空軍聯合巡邏活動將使美日焦慮，令東北亞地區關係更加複雜化和緊張。BBC駐首爾記者比克爾（Laura Bicker）指出，儘管中俄此前曾舉行過陸上和海上軍演，但是出動戰略轟炸機和預警機在東北亞敏感區域聯合巡航是史無前例的。從韓國與日本的激烈反應程度可以看出，此舉對美國在東亞的兩大盟友震動不小。

BBC資深國防安保分析員馬庫斯（Jonathan Marcus）表示，中俄藉聯巡傳遞了發展軍事關係的「強力信號」，縱仍未有正式結盟，但聯合軍演愈來愈大規模和精密。中俄關係轉趨緊密是華府的夢魘，對美國戰略構成巨大挑戰。俄羅斯傳媒周一稱，總理梅德韋杰夫下令國防部與中國國防部展開談判，討論雙方簽署新的軍事合作協議。卡內基莫斯科中心主任特列寧（Dmitri Trenin）預料中俄這種區內聯合巡邏活動在新協議後將成常態。

韓國青瓦台昨稱，俄羅斯駐韓副武官周二向韓國防部稱，軍機可能因機械故障犯境，並表示遺憾；不過俄羅斯旋即否認，指粹純是該武官的個人言論，並通過駐韓使館向韓國國防部遞交文書，否認侵犯領空，並斥韓軍機伴飛威脅俄國軍機安全。韓國防部隨即反駁，斥俄國說法歪曲事實，且與先前表態自相矛盾。韓俄周四將為軍機入侵領空爭議，舉行實務會議。

（外交家/今日俄羅斯/BBC/韓聯社）