國會聽證 米勒重申特朗普離任可捱告

米勒作證時重申因司法部政策和公平原則，特檢團隊決定不就特朗普涉妨礙司法公正的問題作判斷。調查報告4月出爐後，特朗普稱報告證明他完全無罪，司法委員會主席納德勒問及調查結果是否免去特朗普的罪責時，米勒簡潔回應：「不是。」他說，調查特朗普有否妨礙司法公正，令特朗普打算辭退他。

米勒稱調查沒找到足夠證據顯示特朗普團隊與俄羅斯有合謀，不過證明俄羅斯有全面而有系統地干預美國大選，而這是他在職業生涯中看過對美國民主最嚴重的挑戰。惟同時他表明拒絕回應有關聯邦調查局（FBI）調查通俄事件的源頭，或英國前特工斯蒂爾所指俄羅斯掌握特朗普黑材料的「斯蒂爾檔案」等問題，指這些問題應由FBI和司法部解答。

司法部促按報告作證 委員會批傲慢

在米勒出席聽證前，司法部被揭試圖干涉他作證。副司法部長魏因斯海默（Bradley Weinsheimer）周一去信米勒，指他在聽證會的回應必須局限於4月18日公布的報告內容。魏因斯海默指調查的部分內容受「行政特權」限制，美國總統可引用這法例，禁止其他政府部門取得某些內部行政資料，這法例通常用於保密總統和顧問的討論內容。

米勒的發言人確認有收過此信，但拒絕進一步回應事件。納德勒指司法部的行為傲慢得令人難以置信，稱米勒毋須跟從信中指示，因他沒有為司法部工作，而即使米勒仍為司法部工作，信件提出的要求仍超出司法部權限。情報委員會主席希夫周二去信米勒，稱希望司法部信件不會對他構成負擔。

（路透社/NPR/衛報）