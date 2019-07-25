國際觀察：「特朗普」同中有異 英美靠攏存疑 ／文：申世明

約翰遜建制內打滾 料較傳統

英國前駐美大使達羅克批評特朗普的外交電文外泄，不少論者懷疑是脫歐派「清洗」公務員體系親歐派的陰謀。當民粹主義過去3年席捲英國之際，英國外交政策大致免疫，英國繼續在伊朗核協議、氣候變化及中東和平問題上跟歐盟一致，英國繼續支持一個規則為本的國際秩序。約翰遜上台後會否改變備受關注。

約翰遜推動脫歐時的民粹主義者形象深入民心，跟其出任倫敦市長時的形象大相逕庭，首相約翰遜到底會以哪個形象示人目前仍然是謎。雖然很多人把特朗普和約翰遜歸為同類，但兩人非常不同。《紐約時報》引述歐洲一些官員及專家認為，跟特朗普不一樣，約翰遜一直是英國建制局內人，出身伊頓公學和牛津大學，也做過議員、市長和外相，預期他行事會較特朗普傳統。

保守黨牽制 對美讓步有代價

曾參與伊朗核談判、奧巴馬時代國務院第3號把手舍曼（Wendy R. Sherman）向《紐時》說：「特朗普和約翰遜可能一起開創新髮形潮流，但單是這樣不能重振特殊關係。」在保守黨國會僅有微弱優勢下，約翰遜拋棄英國一貫外交立場，在英美貿易談判等問題上向美國讓步是高風險的一着。

外界關注，英國順應美國要求，將華為排除在5G市場外。約翰遜周二接受鳳凰衛視訪問時才宣稱：「我們是親華的。」他會否冒着跟中國鬧翻之險應美國要求禁制華為，也成疑問。

再者，即使他投特朗普所好，也不一定得到好結果。日本首相安倍晉三自特朗普當選以來便花盡心思奉承，卻未見回報。特朗普今年出訪G20峰會前夕狠批日美安保協定不公平，令安倍面目無光。

文：申世明