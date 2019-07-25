文翠珊臨別發言 對約翰遜有保留

籲工黨郝爾彬早卸任

在唐寧街10號相府門外，文翠珊由丈夫菲利普陪同、首相府職工見證下發表感言，重申擔任首相是她畢生的最大榮幸，感謝所有曾經共事過的人士。她還意有所指似的說：「當然，依然有許多工作要做，當務之急是以為整個英國工作的方式，完全退出歐盟。」其話語一度因有示威者呼籲「停止脫歐」而被打斷，但她接着說：「我認為那問題的答案是——我認為不能停。」她還鼓勵所有「見過女首相」的女孩子爭取個人成就。

雖然文翠珊被執政保守黨議員逼迫落台，可是她最後一次以首相身分到國會答辯，仍獲熱烈掌聲，好些議員表揚她處理了現代奴隸、精神健康等議題，又促成了更多婦女從政等，令她露出一臉感觸。

其間，工黨議員問她對接棒人的評價，她沒有讚揚約翰遜的外相工作，只表示高興交棒予曾任其閣員者。當工黨黨魁郝爾彬邀她與請辭了的財相夏文達聯手「反對其繼任人的鹵莽計劃」，她搖搖頭，她反建議郝爾彬學她，盡早卸任工黨黨魁，她大聲對喝彩的保守黨議員說：「或者我作為一個接受落台的黨魁，能以這番話結束我跟他的交流：或許這是時候輪到他做相同的事了。」她表示今後將繼續擔任議員，期待發問問題。

（衛報/BBC/法新社）