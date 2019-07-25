約翰遜大洗牌 原內閣逾半走人 賈偉德任財相 藍韜文掌外交部

在文翠珊向英女王請辭後，約翰遜即前往白金漢宮，正式獲英女王任命為首相和授權組閣。他其後在唐寧街首相府發表上任後首篇演說，聲言英國必定在10月31日離開歐盟，「沒有如果，沒有但是」。

談到脫歐方案中最受爭議的北愛爾蘭邊境問題擔保方案（即所謂的「backstop」），聲言「責任在我面前停下」（The buck stops with me，意即絕不推卸或迴避責任）。他又指無協議脫歐的「機會微乎其微」，但自己須為此作準備，他承認這情况下會帶來困難，但向商界發出的信息是「並非那些決定造成問題，問題在於拒絕作出決定」。

放軟口風 指有信心達協議

約翰遜列出一連串國內政策目標，包括增加交通基建和教育投資，推出改革以確保留給國民保健系統（NHS）的額外200億英鎊資金「真的送到前線」。

歐盟的脫歐談判代表巴尼耶昨表示，約翰遜是聰明人，希望與之合作促成有秩序脫歐，但重申歐盟無意再洽新的脫歐協議。

不過外界關注在黨內留歐派的倒戈壓力下，約翰遜隨時被迫提前大選，其勝算也不是那麼穩陣。YouGov周二發表民調報告指約翰遜的支持度僅31％，比文翠珊2016年8月當選時同一民調的48％，少17個百分點。表明不喜歡他的有58％，文翠珊當年僅36％。

約翰遜的首項任務是完成組閣。據其班底的消息人士透露，約翰遜將籌建包容更多女性和少數族裔的多元內閣，故傳媒推測巴基斯坦裔的賈偉德（Sajid Javid）和曾因跟以色列「未經授權會晤」被迫辭去內閣職位的印度裔女性脫歐派彭黛玲（Priti Patel）都會榜上有名，結果兩人分別出任財相和內政大臣，藍韜文（Dominic Raab）則任外相。

BBC：侯俊偉拒防相職

原內閣中，財相夏文達、司法大臣郭達瑋和國際發展大臣施達偉等在約翰遜上任前已率先辭職，約翰遜昨再革除多名文翠珊內閣成員，統計指有最少16人會離開政府，包括防相莫佩琳，她是脫歐派女將，但在黨魁選舉支持侯俊偉，在約翰遜承諾財相、外相和內政大臣三大要職至少有一名女性下，外界原預計她能留任，但最終意外出局。按英國政治傳統，約翰遜會邀請黨魁決戰對手侯俊偉留任內閣，但據報後者表明拒絕降職（即只肯任三大要職或副首相），否則寧願返回當後座議員。侯俊偉昨宣布辭職；BBC指他拒絕防相職位。

（綜合報道）