稱水電站受「電磁攻擊」 委國逾10州停電

市民轟無做好必要維修 憂較之前嚴重

加拉加斯周一下午4時41分斷電，其他地區的居民也紛紛在社交媒體報告停電。加拉加斯交通燈失效、地鐵停駛，大批市民要步行回家。剛離開辦公室的36歲居民格爾（Eurimar Guere）對法新社表示十分憤怒，「每次都是一樣，沒有做好必要的維修。今次停電可能比之前更嚴重」。委內瑞拉通訊部長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）稱，初步調查顯示，停電事故是受到「電磁攻擊」所致，他指摘攻擊是試圖影響古里的水力發電站。古里水力發電站為委內瑞拉提供八成電力。總統馬杜羅譴責「破壞社會安寧的罪行」，稱已派兵協助。

委內瑞拉今年初陷入政治危機。反對派領袖瓜伊多1月自封「臨時總統」，得到歐美和拉美多國承認，但馬杜羅政府並未屈服。今年3月，委內瑞拉經歷2012年以來時間最長、影響範圍最廣的停電，超過一半地區一周多次完全停電，連供水系統亦癱瘓。政府將停電歸咎古里水電站遭反對派及美國蓄意破壞。但不少專家認為停電是因為基建缺乏投資維修及管理不善。

（法新社/新華社）