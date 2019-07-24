東南亞瘧原蟲抗藥力提高 惹憂慮

目前瘧疾的首選治療方案是混合青蒿素（artemisinin）及哌喹（piperaquine），這種藥物組合於2008年引入柬埔寨，惟該國西部地區在2013年出現首宗寄生蟲變異及抗藥性病例。今次的研究針對其中一種感染人類的瘧原蟲「惡性瘧原蟲」（Plasmodium falciparum），於周一（22日）刊登在醫學期刊《刺血針傳染病》。研究人員分析逾1600個2007年至2018年間在在東南亞地區收集到的病人血液樣本，發現抗藥性的問題已蔓延至鄰近的老撾、泰國及越南，有一半病例未能靠首選治療方案治好，部分地區更有八成的瘧原蟲產生抗藥性。

學者籲轉用其他治療方案

參與研究的英國牛津大學學者苗托（Olivo Miotto）指出，這種帶有抗藥性的寄生蟲能夠入侵新地域，憂慮會蔓延至最多瘧疾個案的非洲，重演1980年代瘧原蟲對當時的藥物氯喹（chloroquine） 產生抗藥性，造成數以百萬計人死亡。另一份同日刊登在同一期刊、由法國及美國學者發表的研究則指出，應以其他藥物配合青蒿素使用，或混合3種藥物作為新的首選治療方案。現時全球有逾2億人因惡性瘧原蟲患上瘧疾，全球每10宗瘧疾死亡個案中，就有9宗與惡性瘧原蟲有關。

（法新社/BBC）