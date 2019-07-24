金正恩視察新潛艇 潛射導彈研發信號

報道未有介紹新潛艇的武器系統，以及未有提到金正恩的視察時間及地點。不過有朝鮮官媒較早時指出，金正恩周日（21日）在咸鏡南道參加地方人民會議代議員選舉投票，因此有猜測認為，金正恩視察的可能是位於該地區且具備潛艇建造能力的新浦造船廠。

金正恩表示，朝鮮東西兩邊臨海，所以潛艇作戰能力是國防的重要組成部分，今後需大力發展海軍裝備，不斷提升國防能力。金正恩亦對潛艇水中作戰、國防科學和潛艇工業方面的任務和戰略課題作出指示。

專家推測購俄裝備改裝

曾任潛水艦大將的韓國國防安保論壇對外協力局長文根植，在觀察朝中社發放的潛水艦照片後指出，那艘潛艦出現水壓造成的皺紋，乃新式潛水艦所無的，卻是俄國潛艦為防魚雷所製雙層外殼常見模樣，因此他判斷為購入俄國G級潛艦後配置導彈發射管所改裝。

路透社稱，朝鮮有龐大的潛艇艦隊，但只有一艘實驗潛艇可攜彈道導彈。美國國際事務分析家潘達（Ankit Panda）指出，從照片可清楚看到新潛艇的體積，比2014年曝光的潛艇大很多，並相信新潛艇可攜帶導彈。他續指，這是金正恩自2018年2月閱兵以來首次檢視一個明顯可攜核武的軍備系統，有明顯的政治信息。他又說，金正恩要美國年底前改變政策，大家應認真對待。韓國國防部發言人表示，他們正監察事件，但未確定新潛艇是否可攜帶導彈。

（韓聯社/路透社）