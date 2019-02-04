中俄韓日4國戰機空中較勁 首爾指控俄機侵領空 射逾360彈示警

韓國聯合參謀本部表示，中國兩架H-6轟炸機昨晨6時44分闖進韓國防空識別區域，向東飛入日本防空識別區，其後又從日本海鬱陵島以南上空折入韓國，然後再越過南北分界線，飛向朝鮮一面，跟兩架俄羅斯TU-95轟炸機會合，4機一起南下，於9時04分從鬱陵島之南離開。9時01分，一架A-50俄羅斯預警機又進入韓國防空識別區，且兩度「入侵獨島附近領空」。

韓：警告10多次不獲回應

韓國空軍前後出動了10餘架F-15K、KF-16戰機，聲稱曾向中俄軍機用無線電發出至少10多次警告，但得不到回應。韓軍稱，俄國預警機首次侵犯獨島領空，韓戰機以十餘枚干擾導彈攻擊用的熱焰彈和80多發機槍示警；當俄機再次犯境時，韓戰機再發射十餘枚熱焰彈與280發機槍示警。預警機19分鐘後飛出韓國防空識別區。

韓國聯合參謀本部官員說：「此為其他國家軍機侵犯我國領空首例。在僅距1公里向入侵韓國防空識別區的別國軍機作警告射擊，亦是第一次。」

青瓦台國家安保室長鄭義溶向俄羅斯聯邦安全理事會秘書帕特魯舍夫抗議侵犯領空。韓國外交部傳召中、俄大使，抗議中俄軍機進入前未作事前知會。

俄反批韓不專業 華稱享活動自由

不過，俄國國防部表明不承認韓國防空識別區，否認有侵犯韓領空，並表示俄國兩架轟炸機TU-95MS在公海上空作預定飛行，反批韓戰機不作溝通就橫飛過俄轟炸機航道，做法並不專業。中國外交部發言人華春瑩回應指防空識別區不是領空，任何國家皆享活動自由。

韓日對獨島（日稱竹島）存在主權爭議，日本證實俄國軍機曾侵犯日本竹島領空，4架中俄軍機曾在日本附近飛過。內閣官房長官菅義偉昨亦表示不能接受韓國軍機在竹島的日本領空作警告射擊，向韓國提出強烈抗議。日本政府相關人士向共同社透露，中俄軍機侵犯日本防空識別區，日本航空自衛隊F-15戰機也曾緊急起飛應對。

評論：中俄針對美韓軍演示威

這是俄軍機首次侵犯韓國領空。有韓國軍官向韓聯社說，中俄軍機在日本海上空共同行動實屬罕見，推測是中俄聯合訓練，侵犯領空可能是機師失誤，但「有必要研究侵犯理由或意圖」。韓國有評論推測，中俄是針對8月5日起的3周美韓聯合軍演，對美國作出「武力示威」。CNN引述分析稱，俄軍機引出日韓軍機可能為收集情報。前澳洲空軍機師萊頓（Peter Layton）稱，今次飛行任務可幫助俄羅斯繪製韓國防空系統地圖。

（路透社/共同社/Newsis）