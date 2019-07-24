今入主唐寧街10號 「第一女友」成焦點

55歲約翰遜有過兩段婚姻，去年開始約會31歲的西蒙茲，同年9月跟妻子提出離婚，現與西蒙茲同居。英國傳媒猜測西蒙茲未來作為「第一女友」的角色，以及會否與約翰遜居住在首相官邸。約翰遜在競選期間多次拒絕談論女友。

有望成250年來首名任內結緍首相

西蒙茲上月與約翰遜在寓所發生激烈爭吵，引發鄰居報警，自此備受媒體關注。她在2010年起為保守黨工作，擔任國會議員戈德史密斯（Zac Goldsmith）的市場推廣總監，並於2012年協助約翰遜角逐倫敦市長連任，兩人因而認識。她其後在保守黨傳訊部任職，包括主管一職，去年離開。《每日郵報》本月初報道，她因被指作出未經授權的開支及向媒體爆料損害文翠珊而辭職，其友人則認為有關說法是抹黑。她後來加入一個海洋保育組織的全球市場推廣團隊。

有報道指兩人打算明年結婚，若屆時約翰遜仍在任，約翰遜將會成為英國250年來首名任內結婚的首相。

《每日郵報》稱，有約翰遜的顧問勸說西蒙茲在婚前保持低調，不過亦有顧問欣賞她近月改善了約翰遜不修邊幅的形象，相信她在未來將擔當重要角色。

（法新社）