約翰遜1987年畢業於牛津大學，同年加入《泰晤士報》當見習記者。他撰寫一篇關於14世紀英格蘭國王愛德華二世的文章時，揑造自己教父、歷史學家盧卡斯（Colin Lucas）的說話，最終入職不足一年即被解僱。他在2013年受訪時坦言：「這件事太不像話了，當時的羞恥和內疚感我仍然非常深刻」。

●再因說謊而被解僱

約翰遜2001年當選下議院議員，2004年獲時任保守黨黨魁夏偉明任命為保守黨副主席及影子藝術大臣。當時有小報稱他自2000年以來一直有婚外情，更曾兩度付錢要情婦墮胎，他初時聲稱指控是胡說。指控其後獲證實。夏偉明同年以他公然說謊為由，解除其職務。

●市長評價兩極

約翰遜2008年起出任倫敦市長8年，其親民作風受歡迎。約翰遜經常稱其任內三項最大成就是打擊罪案、改善房屋及交通。但他提出興建橫跨泰晤士河的花園大橋，被視為一大錯誤。該項目花費4300萬英鎊（約4.1億港元）公帑，惟面對成本上升及居民反對，其繼任人簡世德2017年取消項目。約翰遜任內花30萬英鎊（約292萬港元）購入3輛水炮車，最終政府以憂慮造成嚴重傷害為由禁止使用。

●為推動脫歐誤導公眾

作為2016年脫歐公投主要推手，約翰遜訛稱英國留歐每星期向歐盟支付3.5億英鎊（約34億港元），以此作為脫歐派的宣傳核心，惟有關說法一直被指誤導公眾，因它只計算英國對歐盟總支出，忽略歐盟向英撥款及以回扣形式退返的資金。

●失言累事

約翰遜2016年至2018年出任外相，最受注目的失誤是英籍伊朗裔女子拉克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）在德黑蘭被囚一事。拉克利夫是慈善組織湯森路透基金會員工，2016年在伊朗被控試圖推翻伊朗政府並判囚5年，她一直否認控罪。約翰遜2017年出席英國國會聽證會時，誤稱她被拘捕前曾在伊朗教授新聞學，伊朗司法部隨即以此指控拉克利夫撒謊，約翰遜拒絕引咎辭職。

（綜合報道）