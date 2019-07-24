約翰遜今拜相 迎五大挑戰 國會議席優勢不穩 隨時提早大選

目標：脫歐、團結國家、打敗工黨黨魁

約翰遜今次選戰中得票逾9.2萬，得票率達66%，侯俊偉則獲4.7萬票。約翰遜發表勝利演說，感謝現任首相文翠珊，對在其內閣任職感榮幸，又感謝對手侯俊偉。他表示，任內的3個目標就是「完成脫歐、團結國家及打敗（工黨黨魁）郝爾彬」，聲言會在10月31日前完成脫歐程序，令國家重獲活力。他表明不會「畏懼脫歐」，相信英國人民有能力可達成目標，「在積極的新精神下，我們將要把握脫歐帶來的一切有利機會」。他承認自己的勝利會惹來質疑，但強調保守黨人「擁有最佳的洞見」。

約翰遜當地時間周三（24日）下午4時入主唐寧街首相府，在周三至周四籌組內閣，並在周五發表演說，闡述國家未來的願景。約翰遜是疑歐派，聲言會不惜付上經濟代價，在未獲有利條件下實現無協議脫歐，遭國會反對。前首相馬卓安聯同工黨前首相白高敦警告新首相不要以無協議脫歐為賭注，指出其強硬做法勢招來反對聲音拒絕妥協。他上任後料將逐一出訪歐盟各國，提出重新就脫歐協議談判的要求。外界關注，約翰遜上任後會委任誰負責跟歐盟的談判。《金融時報》稱，約翰遜陣營分為兩派，一派相信仍有可能跟歐盟達協議，另一派則希望推動無協議硬脫歐。

僅4席優勢 倘黨友倒戈難招架

除了脫歐外，約翰遜上台後勢面對重重政治危機。現時保守黨國會的大多數優勢僅4席，本身已需依北愛親英政黨「民主統一黨」的10席支持，如對約翰遜早有不滿的黨友倒戈便難以招架。與此同時，保守黨亦恐再失議席：議員艾爾菲克（Charlie Elphicke）捲入性侵兩名女子的指控，而民調顯示下月1日舉行的國會議席補選中保守黨大幅落後，勢敗於自民黨。內閣成員陸續辭職亦突顯示分裂危機。外交部國務大臣鄧克勤（Alan Duncan）周一宣布辭職，擬在國會動議質疑約翰遜統領保守黨人的能力，惟遭議長反對。

約翰遜的潛在執政班子成員向《金融時報》透露，約翰遜屬意部分曾在2016年參與推動脫歐行動者繼續與他在首相府內並肩作戰，當中包括多名新聞顧問，令不少保守黨國會議員相信，約翰遜正建立宣傳團隊，一旦情况惡化，他很可能會迅即宣布提早舉行大選。資深保守黨國會議員斯特里特（Gary Streeter）亦稱，黨人預期現時至明年5月間會舉行大選。

歐盟委員會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）周二警告，「硬脫歐」對歐盟與英國而言都是悲劇，但歐盟會堅守與英國已達成的脫歐協議。歐盟脫歐談判專員巴尼耶（Michel Barnier）稱，歐盟已準備好與英國就有序脫歐合作。盧森堡外相阿塞爾博恩（Jean Asselborn）則向《華爾街日報》直言，不知道約翰遜的下一步是什麼，「他天生就是個演員。不過英國脫歐不是一齣話劇」。此前曾狠批首相文翠珊處理脫歐差的美國總統特朗普，昨立即在Twitter發文祝賀，稱約翰遜「會做得很好」。

（綜合報道）