印度「月船二號」延遲升空 照舊9月登陸

月船二號原定本月15日發射升空，但因液態燃料注入火箭發動機時發生技術故障，發射臨時取消。當地時間周一下午約2時43分，負責運載月船二號的火箭升空，往月球方向前進。

爭做登月第4國

由於發射任務延後一周，印度太空研究組織（ISRO）決定把月船在月球軌道繞行的時間從28天減到13天，以便讓登陸器按照原訂的9月6日登陸月表。登陸器登陸後，將釋放月球車在月表展開各種研究與探索任務。

這次1.45億美元（約11.3億港元）的月球任務將會是史上首個登陸月球南極的任務。今次任務主要是要找尋月球有水的更多證據，並將在月表留下印度國旗和徽章。印度2008年發射「月船一號」，當時未有降落月表。

印度總理莫迪在辦公室觀看發射，並在Twitter發文，形容是印度輝煌歷史中必須銘記的特殊時刻，表明了印度科學家的實力和13億印度人拓展科學新領域的決心，每個印度人今天都非常自豪。他又說，「月船」將探索月球南極從沒被探索過的區域，是獨一無二的。

（BBC/中央社）