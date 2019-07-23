新丁政團搞手 衝擊安倍建制 為參院注新血 山本太郎無悔失議席

44歲的山本高中時代加入演藝界，曾在多套影視作品中演出，包括NHK的長篇歷史劇集《新選組！》中飾演新選組分隊長原田左之助一角，甚具人氣。惟2011年日本3‧11大地震觸發福島核事故後，他暫停演藝活動，決意全心投入反核，並在2013年以獨立人士身分當選東京都參議員。他其後以在野黨「生活之黨」（後稱自由黨）共同代表身分活動，直至今年4月獨自創立草根政黨「令和新選組」，主張關注核電、勞工問題、社會保障制度改革等民生議題。

山本直言，自民黨議員為保自身政治生命，對黨領袖唯命是從，不可依靠來「救國」，惟在野黨議員單打獨鬥亦無法推動議題。今次選戰中，山本與性小眾人士、學者、殘障者等組成10人團隊，參選比例代表議席，藉個人魅力盡量增加當選人數。雖然令和新選組因議席比例少（原只有1席）未符合作為正式政黨的條件，在現有選舉機制中獲傳統傳媒報道機會不多，但組織透過網絡廣泛吸納支持，並募集4億日圓（約2900萬港元）資金，成功將患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍人症）的候選人船後靖彥及本有嚴重殘障的殘疾人士團體代表木村英子送入議會，山本則以99.2萬的個人票落敗，成2001年以來得票最高的落選者。

山本對自己未能連任不感後悔，並期望在眾議院選舉中招攬100名候選人再次挑戰。他亦批評傳媒對選舉報道偏頗，完全沒觸及爭議議題，「要舔自民黨的屁股到什麼程度？」

學者：局部潮流 成效待觀望

雖然以首相安倍晉三為首的自民公明執政聯盟在選舉中仍獲過半數議席，但有論者認為不少新秀登上政治舞台反映政治多元性增加。例如女性候選人佔104人，佔整體比例的28%，為史上新高，其中28人當選，平了歷年最高紀錄。

關西學院大學社會心理學教授稻增一憲卻指出，這些局部性的潮流能否帶動社會整體改變，以至在多大程度上造就選舉勝利卻難以判斷，有待繼續觀察。

明報記者