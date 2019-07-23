耶城酒店物業私下售賣 巴人租客發動一人戰爭

原獲保證可租三代

位於雅法門（Jaffa Gate）附近的「新帝國酒店」（New Imperial Hotel）建築物本屬於希臘東正教會，達賈尼的家族自1949年起租下建築物，經營新帝國酒店，並獲保證家族三代人可繼續租用。不過該建築在2005年被連同另外兩個物業，以180萬美元（約1404萬港元）一併售予猶太人殖民組織「Ateret Cohanim」，而達賈尼並不知道有關收購。他曾經提出訴訟，但以色列最高法院上月裁定交易有效，收購方指控達賈尼佔用建築，並威脅會接管酒店。

希臘東正教會是以色列及佔領區最大私人地主，經常出售耶城東部物業予猶太殖民者，但部分交易遭質疑有古怪。以色列人權律師斯法特（Michael Sfard）稱，難以相信法院同意新帝國酒店的交易協議有效，因金額已足證事件可疑：「這只是特拉維夫一個兩房單位的售價。」

達賈尼早前呼籲不同宗教人士和外國領袖支持，但鮮有積極回應。本月初有地區基督教領袖在雅法門抗議後，《衛報》稱上周五有指俄羅斯總統普京面對東正教人士壓力，或提出要求中止交易；以國前幕僚長亦警告交易會影響以國與基督教人士及俄總統的關係。

（衛報）