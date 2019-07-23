以軍闖巴人轄區拆屋 稱太近隔離牆威脅駐軍

歐盟斥破壞和平 巴人憂開壞先例

以色列派出700名警員和200名士兵負責清拆行動，在黑夜掩護下剪開巴人村莊蘇爾巴赫（Sur Baher）的圍欄，驅趕居民。以色列最高法院今年6月裁定，當地部分建築物違反建築規定，需完全拆卸或部分清除，居民遷出的限期在上周五屆滿。以國當局指有關建築物距離西岸隔離牆太近，對駐守以軍構成威脅。決定早已引起巴人抗議和國際社會批評。

巴人擔心，將靠近隔離牆的建築夷為平地，會為這道數百公里長高牆的沿線城鎮設下先例。他們指控以色列以安全為由強迫他們離開，好擴建猶太人殖民區。

有以色列及國際維權人士嘗試阻止清拆不果。蘇爾巴赫社區領袖哈馬達（Hamada Hamada）稱，以軍凌晨2時強行驅趕居民。部分業主表示獲巴勒斯坦政府批准建屋。37歲男子瓦赫什（Fadi al-Wahash）的三層高住所還沒建好就被拆毁：「房屋是我逐塊石頭興建的，原是我的夢想家園。我現在一無所有。」

根據聯合國人道事務協調廳（UNOCHA），這項判決影響10幢已建好或正在興建的建築，包括70戶公寓，有350人受清拆令影響。蘇爾巴赫的地理位置複雜，部分位於耶路撒冷內，部分位於西岸。巴人官員指有受影響的建築物在他們管轄範圍，並批評以方清拆行動是一種罪行，要求國際社會介入。

巴人總理斥戰爭罪 將向ICC投訴

巴勒斯坦總理阿什提耶（ Mohammad Shtayyeh）表明會向國際刑事法院（ICC）投訴，批評以國不斷驅逐巴人離開耶路撒冷家園是戰爭罪行、反人道罪行。清拆事件亦引起國際關注，聯合國人道事務專員麥戈德里克（Jamie McGoldrick）上周已要求當局中止行動。法國昨亦譴責以色列。

（路透社/法新社/衛報）