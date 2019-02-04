IAEA總幹事天野之彌去世

首名亞洲人總幹事 伊朗讚專業

天野之彌1947年生於日本神奈川縣，1972年大學畢業後進入外務省工作，專門處理裁軍和核不擴散事務。2009年天野當選IAEA總幹事，是IAEA首名來自亞洲的總幹事，接替常因伊朗核問題而跟美國官員產生齟齬的埃及籍總幹事巴拉迪。現為天野的第三個任期，原定到2021年11月30日屆滿。上周已有消息指他將以健康理由辭職。

天野任內見證伊朗跟英國、中國、法國、德國、美國及俄羅斯2015年簽署核協議，其後負責監管和確保伊朗遵守核協議。天野常強調IAEA的職責是技術性的，而非政治性質。隨着美國去年退出伊朗核協議，美伊摩擦升溫，天野和IAEA所受壓力亦趨增。伊朗副外長阿拉克奇昨哀悼，讚揚其專業及技巧協助締結核協議。

總幹事接班人之戰上周已展開。阿根廷駐IAEA大使羅西（Rafael Grossi）和IAEA首席協調員、羅馬尼亞籍的費魯塔（Cornel Feruta）都是可能繼任人選。不過，外界相信，無論誰當總幹事，IAEA對朝鮮及伊朗核問題的處理都不會大幅改變。

（綜合報道）