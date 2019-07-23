約翰遜勢當英揆 財相司法大臣「跳船」

外交部國務大臣鄧肯（Alan Duncan）周一宣布辭職，他在向首相文翠珊提交的辭職信說：「我們本來可以在歐洲以至世界發揮具影響力的智力及政治力量， 但卻要每天都在脫歐烏雲下工作，這實在可悲。」他在信中讚揚文翠珊在任首相期間展示無可挑剔的尊嚴及責任感。

料約翰遜「大清洗式」改組內閣

除了鄧肯外，財相夏文達（Philip Hammond）及司法大臣郭達瑋（David Gauke）較早時已表明，若約翰遜當選，他們將辭職。夏文達強調，他永遠無法接受約翰遜的硬脫歐計劃。《金融時報》稱，約翰遜上台後希望跟文翠珊時代一刀兩斷，夏文達、郭達瑋、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）等文翠珊盟友若不自行辭職，預計會被約翰遜辭退。上周，包括夏文達在內的近40名保守黨人在一項約束下任首相無協議脫歐的議案中投贊成票或棄權。有保守黨人預計，約翰遜上台後將會大清洗式改組內閣。

該報稱，約翰遜的親信已準備好接管權力的方案，約翰遜部分盟友形容過渡團隊是「總統式的」，但一些盟友則指過渡團隊非常混亂，約翰遜不同派別的支持者亦正爭奪內閣要職，影響過渡工作。

約翰遜多次表明英國必須在10月31日死線或之前脫歐，有保守黨人擔心約翰遜會繞過國會硬脫歐。BBC上周引述消息稱，有資深保守黨人正研究涉及英女王的極端方案阻止硬脫歐。報道指他們考慮動用「恭請聖訓」（humble address）這招數。當首相強行硬脫歐，國會便要求英女王行使作為國家元首的權力，赴歐盟峰會要求延長脫歐期限。

（金融時報/BBC）