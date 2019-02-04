伊朗：拘17 CIA間諜 部分處死

稱伊「宣傳伎倆」 特朗普否認

伊朗國營電視台昨日發布片段，指有中情局人員接觸間諜，17名間諜是在今年3月之前的12個月期間被捕，有伊朗傳媒指部分人被判死刑。有伊朗反情報高級官員指疑犯全為伊朗人，他們都在機密中心或私人機構工作。中情局沒回應報道，但特朗普指報道完全錯誤，稱是伊朗的謊言和宣傳伎倆。

蓬佩奧接受霍士新聞訪問時質疑報道的可信度，不過他再強調美國無意與伊朗開戰。

蓬佩奧在同一節目被問及美國在協助英國運油輪「斯特諾帝國」（Stena Impero）號獲釋的角色時，他稱首要責任在於英國應照顧他們的船，又指事件跟美國制裁無關。英國首相文翠珊與緊急安全委員會開會，研究油輪被扣押的應對方案，政府官員預計周一在國會公布方案。

英國運油輪被扣押引起國內爭議，保守黨前黨魁施志安形容事件是英國重挫，財相夏文達回應稱政府已跟歐美密切合作應對伊朗的行動，會採取所有外交手段解決問題。有國會議員質疑，美國曾表示願提供資訊協助英國航運，但英國沒有接受，國防部助理政務次長埃爾伍德向天空電視台指，英國海軍規模雖不足以管理全球各地利益，但沒有忽略保護英國的船。

（衛報/路透社/法新社）