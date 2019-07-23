烏俄關係回暖 主權矛盾未解

澤連斯基倡研重啟對話

2014年2月，烏克蘭東部及南部俄語區的親俄勢力在俄羅斯支持下，與烏克蘭政府軍交戰，要求併入俄羅斯聯邦，最終克里米亞地區於同年3月通過公投，宣布獨立並併入俄國，而頓涅茨克州及盧甘斯克州等地內戰至今仍未平息。雖然在法國及德國斡旋下，俄國與烏克蘭曾多次作各層級磋商，但緊張局勢仍持續。

在競選時多番使用俄語的澤連斯基雖立場並非親俄，但與俄國關係未如其前任波羅申科般緊張。本月初，澤連斯基曾與俄國總統普京通電話，提出兩國領袖可當面交流，還在社交媒體發表會晤方案，包括邀請美、英、法、德國領袖與會等，普京則表示願意與烏方商討，展現友善姿態。

不過雙方對主權問題的矛盾並未有實質解決。上周三（17日）普京簽署法令，進一步增加烏克蘭公民快速申請俄國護照的配額。有關措施於今年4月推出，被不少分析家視為挑釁烏克蘭的舉動。普京上月接受專訪時，稱俄羅斯與烏克蘭本是一家，應利用此作為兩國「融合」的優勢，「當如今是烏克蘭核心的土地加入俄國……沒有人會認為自己不是俄國人」。

（綜合報道）