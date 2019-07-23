搖滾歌手黨魁 高唱革命旋律

瓦卡爾丘克主張烏克蘭加入歐盟和北約組織，關心政治。所創作歌曲Almost Spring、Without a Fight、Rise Up, My Dear，是熱門的示威抗爭歌曲，曾在2004年親歐的「橙色革命」及2014年反親俄總統亞努科維奇的基輔獨立廣場示威中迴盪。橙色革命後，他曾加入總統尤先科（Viktor Yushchenko）政治陣營，2007年當選國會議員，惟僅一年就厭於總統與總理之間的權鬥，對政治失望而放棄議席。

出身物理學世家的瓦卡爾丘克生於靠近匈牙利邊境穆卡切沃鎮（Mukachevo），其父曾任利沃夫（Lviv）大學校長、教育部長。他在1994年取得物理學位前後成立「埃爾薩海洋」，一邊發展歌唱事業，一邊攻讀物理；當他紅遍多個前蘇聯加盟國，他已經是物理學博士。

曾任議員 物理學博士

瓦卡爾丘克曾謂「好領袖恰似優秀的滑浪者，等待時機乘浪而起」，去年冬到史丹福大學當訪問學人修讀政治。對於其初創政黨選舉成績理想，他說「人們投票給了變革，我們很高興成為這些變革的一分子。我們準備好承擔責任。」

（法新社/紐約時報）