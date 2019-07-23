諧星總統搖滾政客 主宰烏克蘭浮沉 執政黨掌國會逾半議席 政治素人有斬獲

經濟外交挑戰重重

烏克蘭提前舉行的國會選舉，投票率49.7％。截至本港時間今晨1時，據點算逾六成選票的初步結果，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）成立僅16個月的執政「人民公僕黨」（Servant of the People）得票42.5％，以近30個百分點拋離最大對手。人民公僕黨高層科爾尼延科（Oleksandr Kornienko）估算該黨能取得246至249席，在國會424席中坐擁過半數。這將是烏克蘭獨立後，首見國會最多議員同屬單一政黨。最大黨有權籌組政府及提名總理，而總統憑藉最大黨擁護，所提名的央行行長、外長、國防部長等重要官員，也可獲支持。

智庫「應用政治研究中心」（Penta）分析員費先科（Volodymyr Fesenko）對於澤連斯基的政黨贏得那麼多選區，表示驚訝。澤連斯基的支持者表示，選票反映了選民對澤連斯基的高度期望。

41歲澤連斯基在周日投票結束後表示，考慮邀請搖滾歌手瓦卡爾丘克（Svyatoslav Vakarchuk）領導的「聲音黨」（Golos）磋商組織聯合政府，以及表示想找「新面孔、經濟專家」當下任總理。初創僅兩個月的「聲音黨」以年輕專業精英參選，得票6.3％為國會第五政黨。不過由於「人民公僕黨」結果較預期理想，該黨領導層周一表示，可能毋需籌組執政聯盟。

由於選民厭倦舊政治，澤連斯基今年4月大勝當選總統，5月履新，但國會仍受前總統波羅申科的政黨控制，他遂宣布提前國會選舉。澤連斯基周日晚表示，政府首務是結束烏東戰事、及打擊貪污積弊等。

邁過得票5％躋身國會最低門檻的其餘4個政黨，以得票佔13％的親俄「在野平台—為了生活」（Opposition Platform-For Life）為最大在野政黨，由親普京的商人梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）領導。

分析：不盡快兌承諾 民望即下滑

外界期望，澤連斯基一再選舉勝利，可以推行烏克蘭急需的改革。不過，分析指出，若澤連斯基未能盡快兌現選舉承諾，其民望便會下滑。澤連斯基跟具爭議富商科洛莫伊斯基的密切關係，已引來部分輿論質疑。

（BBC/衛報/法新社/路透社）