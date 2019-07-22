性罪犯富商疑獲寬待 佛州調查監刑人員

根據認罪協議，愛潑斯坦入獄約3個月後，便獲准每星期6天可回辦公室工作12小時，原定時段為早上8時至晚上8時，然而當局紀錄顯示他的專車最早曾在早上7時15分接他離開監獄，最遲晚上10時40分才送回。地方電視台WPTV上周四（18日）引述警方其他文件報道，愛潑斯坦曾最少8次在工作時間中途短暫逗留在家，有時候長達3小時。

佛羅里達州棕櫚灘警長辦公室警員高杰（Mike Gauger）稱，愛潑斯坦當年受密切監視，不准外出散步或午飯，訪客均須登記。惟直接參與監視的警員賴斯（Jeffrey Rice）透露，他曾經看到有被指是辦公室助理的年輕女子到訪愛潑斯坦的辦公室。

准外出辦公 被指私會性伴

有代表受害人控告前勞工部長阿科斯塔涉隱瞞認罪協議資訊的律師，引述私家偵探菲斯坦（Michael Fisten）調查稱，愛潑斯坦在服刑期間曾有兩名女子到訪他位於佛州的辦公室，與他發生性行為。

愛潑斯坦本月初因性販賣未成年少女再次被捕，因被指有潛逃風險，且對社區有危害，上周遭法院拒絕保釋。

（衛報/CNN）