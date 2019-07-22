性罪犯富商疑獲寬待 佛州調查監刑人員

【明報專訊】美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）就性販賣未成年少女罪行，2008年與檢察部門達成認罪協議，僅服刑13個月兼獲准日間在獄外工作。佛羅里達州執法部門上周五（19日）宣布立案，調查當年負責監督愛潑斯坦按認罪協議服刑的人員，有否違反任何規定，包括外出工作時間是否超出規定，以及有否與女性不當接觸。
根據認罪協議，愛潑斯坦入獄約3個月後，便獲准每星期6天可回辦公室工作12小時，原定時段為早上8時至晚上8時，然而當局紀錄顯示他的專車最早曾在早上7時15分接他離開監獄，最遲晚上10時40分才送回。地方電視台WPTV上周四（18日）引述警方其他文件報道，愛潑斯坦曾最少8次在工作時間中途短暫逗留在家，有時候長達3小時。
佛羅里達州棕櫚灘警長辦公室警員高杰（Mike Gauger）稱，愛潑斯坦當年受密切監視，不准外出散步或午飯，訪客均須登記。惟直接參與監視的警員賴斯（Jeffrey Rice）透露，他曾經看到有被指是辦公室助理的年輕女子到訪愛潑斯坦的辦公室。
准外出辦公 被指私會性伴
有代表受害人控告前勞工部長阿科斯塔涉隱瞞認罪協議資訊的律師，引述私家偵探菲斯坦（Michael Fisten）調查稱，愛潑斯坦在服刑期間曾有兩名女子到訪他位於佛州的辦公室，與他發生性行為。
愛潑斯坦本月初因性販賣未成年少女再次被捕，因被指有潛逃風險，且對社區有危害，上周遭法院拒絕保釋。