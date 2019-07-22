英報：博爾頓設局藉英扣船

伊朗外長諷英被拉入泥淖

由《觀察家報》外交評論員蒂斯德爾（Simon Tisdall）撰寫的文章指，美國間諜衛星一直監視伊朗的石油出口，其一目標正是後來被英國扣押的「格雷斯一」號，博爾頓從中看到機會。蒂斯德爾指西班牙《國家報》引述官方消息，指掛着巴拿馬國旗的「格雷斯一」號，早在4月從伊朗出發時已受美國衛星監控，該油輪因體型太大，無法通過蘇伊士運河，因此繞經好望角進入地中海駛向敘利亞石油業重要港口巴尼亞斯（Banias）。

美方在油輪抵達西班牙水域前48小時建議馬德里出手，西班牙海軍跟隨格雷斯一號通過直布羅陀海峽，但沒有出手。蒂斯德爾指博爾頓並不依賴西班牙，反而向英方泄露消息，到7月4日當日，格雷斯一號進英國-直布羅陀領海後，倫敦即下達扣船指示——儘管還不清楚誰是直接負責人。蒂斯德爾總結說：「博爾頓的賭博成功了。」

伊朗外長扎里夫昨在Twitter諷刺道，「博爾頓將惡意瞄向英國，希望將它拉進泥淖」。

（觀察家報）