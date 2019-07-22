伊朗認扣押英油輪「對等報復」 英擬外交經濟制裁伊朗

伊朗半官方法爾斯通訊社引述憲法監督委員會發言人卡德霍達伊發言，指上周五（19日）的扣押行動是合法的「對應行動」。這被解讀為是指回應英方本月4日扣押伊朗運油輪「格雷斯一」號（Grace 1）之舉。監督委員會發言被解讀為反映對國事有最終話事權的哈梅內伊之觀點。伊朗此前指控斯特諾帝國號當日曾跟漁船相撞後不顧而去，依法要求助查。

英方案涉凍結資產 伊大使：準備應付

英國外相侯俊偉前晚已稱，伊朗官方視扣押斯特諾帝國號為跟英方扣押格雷斯一號針鋒相對，但強調英方是「合法」舉動，因為該船被懷疑違反歐盟對敘利亞石油船運的制裁。《每日電訊報》指侯俊偉考慮方案包括凍結資產和在聯合國跟盟友協調尋求制裁等。路透社指外界預期英國政府今日會在國會宣布下一步行動。不過在美國已採取極限施壓，禁制伊朗全球石油出口之際，英國可用板斧有限。《珍氏防務周刊》海灣事務專家李普利（Tim Ripley）稱，當前看不到有力提供可以解決危機的讓步，「為未來船舶提供安全和護衛是另一回事」。

通話曝光 伊船着英油輪「聽從即安全」

伊朗駐英大使昨在Twitter警告，英國應控制想令兩國緊張關係再升級的「本地政治力量」，「但伊朗態度堅定，準備好應付不同狀况」。伊朗石油部長贊加內則稱，該國石油出口迄今未受影響。

伊朗霍爾木茲甘省港口及海事組織昨向國營電視台稱，「斯特諾帝國」號上的23名船員都身處班達爾阿巴斯港口，全部人皆「安全和健康狀况良好」。瑞典船主Stena Bulk前日表示，準備正式要求探視船員，他們來自印度、拉脫維亞、菲律賓和俄羅斯。

英國海事安全公司Dryad Global取得事發前不久英伊雙方的無線電通話錄音，昨日對外公布，錄音顯示伊朗船舶向相信是斯特諾帝國號油輪傳話，稱欲以安全理由要求檢查，並要其改變航道，明言「如果你們聽從就會安全」。其後英國皇家海軍護衛艦「蒙特羅斯」號（HMS Montrose）介入，告訴斯特諾帝國號是在公認的國際海峽通過航行，不能受到損害、阻礙、阻擋或妨礙。蒙特羅斯號最終來遲一步。英國向聯合國安理會的致函稱，事發時斯特諾帝國號身處阿曼水域。

伊朗另外在上周日（14日）扣押了未知屬於何方的油輪「里亞」號。巴拿馬海事局昨指已展開註銷「里亞」號註冊的程序，指油輪違反國際程序。

（綜合報道）