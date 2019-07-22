國際觀察：多元年輕世代當家 特朗普殺手鐧漸失靈／文：申世明

分析：藉「歸家論」取悅白人藍領

不少分析已指出，特朗普這次是盼「一箭雙鵰」，既玩種族主義牌，也要勾起美國人傳統以來對社會主義的恐懼。「四人幫」兩大特性，便是少數族裔與及「激進」理念，4人之中以自稱「社會主義者」的奧卡西奧—科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）知名度最高，也屢受保守派攻擊。特朗普玩的只是2016年一貫策略，他當年擊敗希拉里的關鍵是拿下白人藍領大州，明年也是不容有失，要在那些沒落白人藍領州份取勝便只有兩張牌，那就是經濟民族主義以及白人民族主義。

逾半年輕人擁抱「社會主義」

如果政治分析只是限於短期選舉，那麼要讚揚特朗普策略高明也未嘗不可。不過，政治應該長遠看。特朗普這招2020年可能奏效，但卻可能成為埋葬共和黨的最後一戰。美國新一代趨多元種族已是不可逆轉的趨勢。2018年公布的人口普查數據顯示，2007年後出生的Z-plus世代，白人正式成少數，只佔49.6%。

年輕美國人遠較種族多元，也愈傾向民主黨。Axios今年1月的調查顯示，18至24歲的美國年輕人對「社會主義」持正面態度的有61％，高於對資本主義的58％；態度跟上一代截然不同。皮尤今年3月研究顯示，千禧世代及Z世代明年佔選民比例已達37%，意味開始發揮影響力。

當然，以上調查不代表美國會立即改變。新一代美國人會怎樣改變美國，已是不少研究機構及企業研究的課題。民主黨「四人幫」雖然叫該黨元老佩洛西頭痛，但民主黨畢竟慶幸有新血加入。共和黨擁抱白人的策略只能逞一時之快，這個出過林肯這個偉大總統的政黨，最後淪落至此，怎不叫人嘆息。

申世明